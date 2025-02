Gamer entdeckt den Steam-Account seiner 84-jährigen Tante: Sie hat nur 3 Spiele, aber in einem davon 1.400 Stunden

Es gibt Leute, die haben hunderte Spiele, die in ihrer Bibliothek auf Steam einstauben. Und dann gibt es da eine 84-Jährige, die ihr Leben im Griff hat.

Was zockt die Tante? Wie der Nutzer stockinheritance in einem Post auf Reddit berichtet, sei er am PC seiner Tante vorbeigelaufen und habe zufällig ihren Steam-Account entdeckt. Das beigefügte Bild zeigt, dass sich in der Steam-Bibliothek der Dame genau 3 Spiele befinden:

Chuzzle Deluxe, eine Art Match-3-Puzzle vergleichbar mit Spielen wie Candy Crush

Mahjong Deluxe, welches auf dem bekannten chinesischen Spiel basiert

Solitaire Forever II, wobei es sich vermutlich um ein Sequel des Kartenspiels Solitaire Forever handelt

Dem Bild ist ebenfalls zu entnehmen, dass die Tante bereits 1.472 Stunden in Chuzzle Deluxe verbracht hat, davon etwas mehr als 10 in den vergangenen zwei Wochen.

Vielleicht könnte die Tante sich ja mal an Mahjong-Streams auf Twitch versuchen?

Ach, so sollte man Steam eigentlich nutzen?

Was sagt die Community? Die Nutzer auf Reddit reagieren mit Humor auf den Post, der aktuell über 60.000 Upvotes hat (Stand: 28.02.2025).

kakeup88: „Ich wette, sie könnte uns alle 1v1 in Mahjong nehmen.“

FunctionGreen6143: „Ich muss bei der Tatsache schmunzeln, dass sie eines ihrer drei Spiele als Favorit markiert hat, damit es in ihrer Bibliothek nicht verloren geht.“

convolutedThinker: „Sie ist die Einzige, die Steam korrekt nutzt.“

slugdonor antwortet: „Keine Backlogs, keine FOMO [Anm.d.Red.: Fear Of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen], einfach 1.500 Stunden in Chuzzle Deluxe.“

Es gibt aber auch Nutzer, welche die Gaming-Skills der Seniorin anzweifeln. So meint einer, sie habe das Spiel bestimmt für eine Woche offen gehabt, bis sie gemerkt habe, woher die Musik kam.

Andere merken jedoch an, dass die Spielzeit durchaus realistisch sei, wenn die 84-Jährige ihrer aktuellen Spielzeit entsprechend pro Woche nur etwa 5 Stunden in das Spiel steckt. Dann hätte sie die 1.500 Stunden in etwa 5,5 Jahren erreichen können.

Chuzzle Deluxe erschien aber bereits 2006 – in den 965 Wochen seitdem war also genug Zeit, um eine solche Spielzeit zusammenzubekommen.

Die 84-Jährige zeigt vorbildlich, dass man nicht bei jedem Sale auf Steam zuschlagen muss, egal, wie verführerisch die grünen Rabatt-Felder auch leuchten. Leider haben nicht alle Gamer so viel Selbstbeherrschung: Mit dem Geld, das Nutzer von Steam bisher sinnlos in Games gesteckt haben, könnte man zweimal Bethesda kaufen