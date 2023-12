„Sie hat 16.395 Stunden gespielt“ – Mutter spielt Strategiespiel auf Steam so lange, dass es sogar die Entwickler verblüfft

Eine Nutzerin teilte die unfassbare Spielzeit ihrer Mutter in Sid Meier’s Civilization III auf Steam und erregte damit sogar die Aufmerksamkeit des Entwicklers.

Hinweis: Bei dem Titelbild handelt es sich um eine Collage aus einem Symbolbild und einem Screenshot von Civilization VI, nicht um die Mutter selbst (via Pixabay, via Steam).

Um welches Spiel geht es? Sid Meier’s Civilization III – oder kurz: Civ 3 – ist ein Strategiespiel vom amerikanischen Entwickler-Studio Firaxis, das 2001 veröffentlicht wurde. Wie in anderen Teilen der Reihe übernehmen Spieler die Kontrolle über ein Volk und führen es von der Steinzeit bis ins 21. Jahrhundert.

Dieses Spielprinzip bietet hohen Wiederspielwert und kann Spieler viele Stunden lang beschäftigen. Die wenigsten dürften jedoch eine Spielzeit erreichen, bei der sogar die Entwickler staunen (via 3D Juegos).

Mutter soll länger gezockt haben, als einer der Entwickler daran gearbeitet hat

Was ist das für eine Spielzeit? Eine Nutzerin teilte die beeindruckende Spielzeit ihrer Mutter am 24. November 2023 auf X, ehemals Twitter. Ihre Mutter habe insgesamt 16.395 Stunden mit der Complete Edition des Strategiespiels auf Steam verbracht, davon allein 32,6 in den vorangegangenen zwei Wochen.

Das entspricht einer täglichen Spielzeit von mindestens 2 Stunden, seit das Spiel erschienen ist.

Wie die Nutzerin „Jenbo“ erklärt, sei ihre Mutter im Ruhestand. Morgens spiele sie Mahjongg und nachmittags dann Civilization III. Dabei wähle sei meistens Japan. Die Spielzeit erregte die Aufmerksamkeit von Soren Johnson, der als Designer an dem Strategiespiel gearbeitet hat.

Was sagte der Entwickler? Der teilte den Post auf seinem eigenen X-Account und lieferte zusätzlichen Kontext: Er selbst habe „nur“ 6.480 Stunden an Civilization III gearbeitet – die Spielzeit der Mutter übertrifft die Arbeitszeit also um fast das Dreifache.

Dass sein Spiel nach mehr als zwei Dekaden noch so geliebt wird, erfüllt Johnson mit Freude, wie er in den Kommentaren unter dem Post schreibt (via X). Einerseits freue er sich, dass jemand so viel Zeit mit seinem Spiel verbracht hat, andererseits sei es aber auch ein Gefühl von „Ach du grüne Neune“, wie es in einem anderen Kommentar heißt (via X).

Die Arbeitszeit selbst hat Johnson aber wohl nicht so viel Freude bereitet. In seinem Post schreibt er, er habe 18 Monate lang nahezu durchgearbeitet und 80 Stunden die Woche gearbeitet. Allerdings sei er ganz zu Anfang seiner Zeit bei Firaxis einige Wochen lang verreist gewesen, wodurch er seine Arbeitszeit vielleicht ein bisschen überschätzt habe.

Im Sommer 2001, dem Jahr, in dem Civ 3 erschien, könne er sich aber nicht erinnern, überhaupt Urlaub genommen zu haben. Es sei sehr schwierig gewesen, es fertig zu stellen, so Johnson (via X).

Wie kommt so eine Spielzeit zustande? Grundsätzlich lässt sich nur schwer nachvollziehen, wie viele Stunden tatsächlich aktiv gespielt wurden, oder ob das Spiel einfach nur lange geöffnet war. Dennoch sind Spielzeiten im fünfstelligen Bereich kein Einzelfall. Gerade die Spieler eines klassischen MMORPGs sind bekannt dafür, sich selbst immer neue, krasse Herausforderungen zu stellen, in die sie sich verbeißen können:

