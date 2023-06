Twitch bannt 2 deutsche Streamer – Viele freuen sich darüber, aber ein Anwalt erklärt, ob das überhaupt rechtens ist

Twitch hat die umstrittenen Streamer Theo „Scurrows“ Bottländer und Kevin „OrangeMorange“ Bongers gebannt – „endlich“, jubeln manche in den sozialen Medien. Der Anwalt Christian Solmecke spricht darüber, ob die Plattform das einfach so darf.

Um welche Banns geht es? Die Streamer Theo “Scurrows” Bottländer und Kevin “OrangeMorange” wurden Anfang Juni von Twitch für 14 Tage gebannt. Scurrows gab seine Sperre am 7. Juni via Twitter bekannt, während der Bann von OrangeMorange am Folgetag vom automatisierten Account StreamerBans gepostet wurde.

Beide kündigten an, Anwälte einschalten und bald wieder zu Twitch zurückkehren zu wollen. Scurrows hatte sich bereits 2021, 3 Jahre nach seinem vermeintlich permanenten Bann, zurück auf die Streaming-Plattform geklagt.

Deutsche Twitch-Szene feiert Banns

Warum wurden die beiden gebannt? Die Gründe für die Sperre machte Twitch wie üblich nicht öffentlich. Manche Menschen fragten sich wohl nicht “warum”, sondern vielmehr: “Warum erst jetzt?” Schließlich hatte man bereits 2022 einen Bann der “gamescom-Rüpel” gefordert.

Dementsprechend groß war die Freude vieler dann auch, als Twitch tatsächlich endlich den Bannhammer schwang. In den Kommentaren auf Twitter lobten viele die Streaming-Plattform oder bedankten sich. Manche Content Creator stellten sogar ihre eigenen Streams unter das Motto der Banns:

Warum freuen sich so viele über die Banns? Scurrows und OrangeMorange standen bereits länger wegen ihrer Casino-Inhalte in der Kritik. Nachdem sie im Zuge der neuen Glücksspiel-Richtlinien von Twitch empfindlich an Zuschauern verloren hatten, änderten sie offenbar ihre Strategie:

Sie begannen, Glücksspiel auf der neuen Streaming-Plattform Kick zu zeigen, blieben jedoch auch weiterhin auf Twitch aktiv, um Zuschauer “rüberzuholen”.

Gleichzeitig fingen sie an, deutlich provokanter aufzutreten: Mit ihren Tweets zu Themen wie Gender und Cancel Culture stießen sie vielen vor den Kopf.

Äußerungen zu trans Menschen als Bann-Grund?

Scurrows selbst behauptet, er sei dafür gebannt worden, die umstrittene Doku “What Is a Woman?” des politisch rechten Kommentators Matt Walsh besprochen zu haben. Es wird jedoch vermutet, dass die Sperre eher mit den Tweets zusammenhängen könnte, die der Streamer im Anschluss absetzte.

So schrieb er, er habe eine vermeintliche Transfrau davon überzeugen können, doch ein Mann zu sein und ihr psychologische Betreuung bei einem ausländischen Arzt empfohlen, in Deutschland würde ja nur Gehirnwäsche betrieben.

Die Tweets hat Scurrows zwar mittlerweile gelöscht, sagt jedoch, er stehe weiterhin dazu. Sie seien nur im Kontext mit der Doku missverständlich gewesen.

OrangeMorange hingegen teilte einen Screenshot, aus dem hervorgeht, dass der zugrundeliegende Verstoß bereits im Februar stattgefunden haben soll – mitten in der Kontroverse rund um Hogwarts Legacy, ein Spiel im Universum von Harry Potter.

An der Debatte hatten sich beide Streamer beteiligt und ihre Unterstützung für die Autorin von Harry Potter, J.K. Rowling, öffentlich gemacht. Der Autorin werden von Kritikern unter anderem transfeindliche Ansichten vorgeworfen.

Anwalt findet Banns gerechtfertigt

Sind die Banns rechtens? Dieser Frage geht der Anwalt Christian Solmecke in seinem aktuellsten Video auf YouTube nach. Wir haben euch hier die wichtigsten Aussagen zusammengefasst:

Hat Twitch Hausrecht? Twitch behält sich vor, Nutzern ohne Ankündigung und nach eigenem Ermessen ihre Dienste zu verweigern, sie also zu sperren. Insbesondere der Teil, dass Twitch aus jedem beliebigen Grund eine Sperre verhängen kann, findet Solmecke fragwürdig. Nach seiner Einschätzung gehe das zu weit.

Allerdings sei ein Bann bei einem Verstoß gegen die Community-Richtlinien durchaus gerechtfertigt, so der Anwalt. Solmecke vermutet, dass Scurrows und OrangeMorange mit ihren Aussagen zu trans Personen gegen Richtlinien zu hasserfülltem Verhalten verstoßen haben könnten.

Twitch hätte allerdings, so der Anwalt, im Gegensatz zu etwa einem Supermarkt kein vollumfängliches Hausrecht und müsse das in Deutschland geltende Grundrecht auf Meinungsäußerung wahren. Es müssen also die Rechte der Streamer und die Persönlichkeitsrechte der angegriffenen Gruppe abgewogen werden.

Hier sieht Solmecke ein Versäumnis von Twitch: Da die Streaming-Plattform keinen genauen Grund für die Sperrungen genannt hat, lässt sich nicht nachvollziehen, ob die jeweilige Äußerung oder Handlung durch die Meinungsfreiheit geschützt sei.

Der Anwalt betont jedoch auch, dass Diffamierungen keine Meinung seien. Er hält die Banns daher unter Vorbehalt für gerechtfertigt.

Wie steht es um die Klagen? Solmecke sieht wenig Chancen, dass Scurrows und OrangeMorange durch ihre Anwälte früher auf Twitch zurückdürfen: Da würde der Prozess länger dauern als die zweiwöchige Sperre.

Aktuell sind beide Accounts noch gebannt, rechnerisch sollte Scurrows morgen, am 21. Juni wieder da sein, gefolgt von OrangeMorange am 22. Juni.

