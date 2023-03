Twitch: Tanzverbot wirft Glücksspiel-Streamern vor, ihre Zahlen auf Kick zu fälschen – „Keine Ahnung vom Internet“

Einige der größten deutschen Casino-Streamer sind mittlerweile auf dem neuen Twitch-Konkurrenten Kick unterwegs – und das scheinbar mit großem Erfolg. Da kann etwas nicht stimmen, meint der Berliner Meinungs-Blogger und Glücksspiel-Kritiker Kilian “Tanzverbot” Heinrich.

Was hat es mit Kick auf sich? Kick ist eine vergleichsweise neue Plattform, die dem etablierten Streaming-Giganten Twitch Konkurrenz machen soll. Die Plattform lockt mit einer 95-prozentigen Beteiligung an Bezahl-Abos und einem lockeren Regelwerk.

Insbesondere das Glücksspiel auf Plattformen, die von Twitch verboten wurden, ist auf Kick erlaubt. Das ist kein Wunder, denn der Investigativ-YouTuber Coffeezilla deckte eine Verbindung zwischen der Streaming-Plattform und dem umstrittenen Online-Casino Stake auf.

Viele Streamer, die Deals mit Stake hatten, wechselten also zu Kick, wo sie die Seite noch zeigen dürfen.

So ein Wechsel funktioniert jedoch nicht von jetzt auf gleich, die Streamer müssen ihre Zuschauer “rüberziehen”: Sie streamen also weiterhin “erlaubte” Inhalte auf Twitch und zeigen dann Glücksspiel auf Kick, in der Hoffnung, dass immer mehr Fans ihnen auf die neue Plattform folgen.

Doch Tanzverbot, der sich seit längerem kritisch gegenüber Glücksspiel-Streams äußert, kommen die Zahlen auf Kick verdächtig vor. Denn nicht einmal Tyler “Ninja” Blevins, dem größten Streamer auf Twitch, sei so etwas gelungen.

Tanzverbot meint, auf Kick wird geschummelt

Was sagt Tanzverbot? Er wirft der Streaming-Plattform Kick vor, bei den Zuschauerzahlen zu mogeln, um Hype zu generieren. So würden Streamer ähnlich viele Zuschauer erreichen, wie zuvor auf Twitch. Seine Schlussfolgerung: Da müssen “Viewbots” eingesetzt werden, die die Zuschauerzahlen künstlich nach oben treiben.

Seine Beobachtungen hatte er zuvor bereits auf Twitter geteilt. In einem Tweet vom 5. März hatte er nahegelegt, dass Streamer auf Kick nicht ebenso viele Zuschauer haben könnten, wie auf dem viel größeren Twitch:

Auf diese Beobachtung ging er in einem Stream näher ein, denn das funktioniere einfach nicht so. Der Berliner erklärt, am meisten habe ihn erschrocken, wie einige Leute die Glücksspiel-Streamer unter seinem Post verteidigt hätten: Natürlich hätten die genauso viele Zuschauer, die würden ihre Fans ja rüberziehen.

Sag mal, habt ihr keine Ahnung vom Internet-Verhalten? Also, wie kann man so denken, dass wenn man 50.000 Follower auf Twitch hat, dass man 50.000 Leute auf eine fremde Plattform rüber nimmt? Das funktioniert nicht so, […] das hat sich in der Vergangenheit überall bewahrheitet.

Nichtmal der große Ninja hat das geschafft

Warum funktioniert das nicht? Tanzverbot erklärt, dass der Wechsel auf eine neue Plattform gar nicht so einfach ist. Die Erfahrung habe er selbst mit der Streaming-Plattform “Hitbox” gemacht. Nicht einmal Ninja, der damals absolut riesig auf Twitch war, habe seine Zuschauerzahlen auf der Microsoft-Plattform Mixer halten können:

Ich habe das am eigenen Leib gespürt, dass das nicht funktioniert: Hitbox, nach dem dritten Stream nur noch halb so viele Zuschauer gehabt. Jemand wie Ninja, der in seiner Phase 150.000 Zuschauer hatte, 200.000 – 300.000 Zuschauer hatte, der ist auf Mixer geswitcht, dem haben 5.00 Leute zugeguckt.

Tatsächlich erreichte das Fortnite-Ass Tyler “Ninja” Blevins zu seiner absoluten Hochphase sogar über 617.000 Zuschauer. Mittlerweile hat sich der Hype um ihn allerdings gelegt.

Einen Mitschnitt des Streams von Tanzverbot könnt ihr auch auf YouTube anschauen.

Während Tanzverbot im Stream über die verdächtigen Zahlen auf Kick sprach, gesellte sich Kevin “Orangemorange” Bongert, einer der größten deutschen Glücksspiel-Streamer, als Zuschauer dazu. Der spendete Tanzverbot 100 €, um ihm in der angehängten Nachricht Drogenmissbrauch vorwerfen zu können.

Kurz darauf veröffentlichte er die Adresse des Berliners in einem eigenen Stream:

