Twitch: Streamer zeigt die Adresse seines Kontrahenten vor tausenden Zuschauern – Welche Konsequenzen drohen ihm?

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Damit müsste sich Orangemorange dazu verpflichten, so etwas nicht noch einmal zu machen und ansonsten 5.000 € an Tanzverbot zahlen.

Muss Orangemorange jetzt ins Gefängnis? In beiden Fällen handelt es sich um sogenannte Antragsdelikte. Tanzverbot müsste also erst einmal einen Strafantrag stellen, bevor überhaupt etwas passiert. Erst dann würde eine Ermittlung aufgenommen und schließlich entschieden, ob die Tatbestände erfüllt sind, bevor über ein Strafmaß entschieden wird.

Dadurch, dass ein Haartest so eng mit Kokain assoziiert ist und Orangemorange den angeblichen Drogenkonsum nicht beweisen kann, handelt es sich laut Solmecke um üble Nachrede. Dafür könne eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe drohen, so der Anwalt.

Der Anwalt Christian Solmecke ist insbesondere in den Bereichen Medien- und IT-Recht aktiv, zu seinen Klienten gehören auch Content Creator. In einem YouTube-Video klärte er auf, welche Konsequenzen die Aktionen für Orangemorange haben könnten.

Das änderte sich jedoch, als Tanzverbot Kick, die neue Streaming-Heimat vieler Glücksspiel-Streamer ins Visier nahm. In einem Tweet vermutete er, dort würden Zuschauerzahlen künstlich erhöht werden. Später ging er in einem Stream darauf ein.

Insert

You are going to send email to