Deutsche Streamerin backt Pizza auf Twitch, Zuschauer verständigen die Feuerwehr

Die deutschsprachige Twitch-Streamerin Anissa „Anni The Duck“ Baddour tat sich mit dem Lieferservice Uber Eats zusammen. In einer Münchner Pizzeria bereitete sie Pizza für ihre Zuschauer zu – und löste einen Feuerwehreinsatz aus.

Wer ist das? Anni ist eine der größten Streamerinnen im deutschsprachigen Twitch und auch auf YouTube aktiv. Sie ist für ihre Cosplays bekannt, spielt gerne Dungeons & Dragons und ist viel kreativ unterwegs. Wenn sie zockt, dann gerne Animal Crossing, New World oder Raft.

Privat ist Anni seit 2021 mit der ebenfalls als Streamerin erfolgreichen Antonia „Reved“ Staab liiert. Die beiden verbringen ihre Zeit im gemeinsamen Haus auf Madeira und in Annis Wohnung in Berlin. Nun war sie für einen besonderen Stream in München.

Aus Anni The Duck wird Anni Die Pizzabäckerin

Was war das für ein Stream? Am 19. Oktober veranstaltete Anni einen Stream in der Münchner Pizzeria La Fantasia. Dabei handelte es sich um eine Kooperation mit dem Lieferservice Uber Eats. Fans konnten Pizza bei der Streamerin bestellen, die sie dann live auf Twitch zubereitete.

Für Anni, deren Eltern italienisch und marokkanisch sind, war die Arbeit in dem italienisch-marokkanischen Restaurant quasi ein Heimspiel. Einer der Pizzabäcker, mit denen Anni arbeitete, sprach kein Deutsch – kein Problem für Anni, die sich einfach auf Italienisch mit ihm verständigte.

Wie lief das Ganze? Insgesamt lief der Stream super: Anni schien viel Spaß an der Sache zu haben, ihre Zuschauer zeigten sich beeindruckt von ihren Pizza-Backkünsten und ihren Italienisch-Kenntnissen. Auch der Betreiber der Pizzeria lobte Anni in den höchsten Tönen – die Streamerin scherzte sogar über eine neue Karriere als Pizzabäckerin.

So schnell kann es gehen: Die 2 Pizzen im Clip schafften es leider nicht mehr zu den Kunden. Den ganzen Stream könnt ihr euch hier anschauen.

Ging auch etwas schief? Abgesehen von den 2 im Ofen vergessenen Pizzen, die hinterher eher Kohlebriketts ähnelten, ging alles glatt. Einen Wermutstropfen gab es allerdings:

Die Pizzen konnten sowohl nach Hause bestellt, als auch vor Ort gegessen werden. Dafür gab Anni den Namen und die Adresse des Restaurants an. Wer bei einer im Internet zugänglichen Adresse sofort hellhörig wird, liegt leider richtig:

Ein Zuschauer hatte sich offenbar einen Spaß daraus gemacht, während des Streams verschiedene Einsatzkräfte zu benachrichtigen. Wie Anni am 20. Oktober via Twitter mitteilte, hatte jemand die Feuerwehr, die Polizei, die Stadt-Sicherheit und den ADAC verständigt. Als Grund sei ein angebliches Gasleck angegeben worden.

Nicht nur Anni kritisierte die Aktion, auch ihre Fans konnten nicht glauben, „wie hasserfüllt manche Leute sind“. Vor allem, dass durch solche „Späße“ weniger Kapazitäten für echte Einsätze verfügbar seien, sorgte für Unmut (via Twitter).

Im Stream war von der Aufregung im Hintergrund allerdings wenig zu merken. Bis auf einen kurzen Hinweis auf die Feuerwehr konnte der Stream weitgehend ungestört ablaufen.

Was steht als Nächstes auf dem Speiseplan? Für Freitag, den 21. Oktober, ist bereits der nächste Gastronomie-Stream geplant. Diesmal soll es Burger in Berlin geben (via Twitter).

Wie findet ihr die Aktion von Anni The Duck?

IRL-Streams, in denen Streamer sich wie hier in der Öffentlichkeit bewegen, sind leider nicht ganz ungefährlich:

