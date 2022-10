Amouranth kündigt eine Pause von Twitch an – Fans hoffen, sie kommt nicht so bald zurück

Seit dem 16. Oktober dominiert die Diskussion um Twitch-Streamerin Kaitlyn „Amouranth“ Siragusa die sozialen Netzwerke. Nach den schweren Vorwürfen gegen ihren Ehemann hörte man erstmal nichts mehr von ihr, dann meldete sie sich mit einem langen Stream zurück. Jetzt will sie sich eine Auszeit nehmen.

Warum sorgt der Fall für so viel Aufsehen? Amouranth ist die größte und bestverdienende Streamerin auf Twitch. Ihr Geschäftsmodell bestand bislang darin, mit freizügigen Inhalten auf kostenlosen Seiten wie Twitch aufzutreten und so Interesse an nicht-jugendfreien Inhalten auf Bezahlseiten zu generieren.

Für ihren Erfolg arbeitete Amouranth unglaublich hart, streamte so viel wie kaum jemand auf Twitch. Sie trat dabei stets als selbstbestimmte Geschäftsfrau auf, tätigte geschickte Investitionen mit ihren Einnahmen und sagte: Sie wolle lieber selbst von ihrem Körper profitieren, als das irgendwelchen Firmen zu überlassen.

Doch hinter den Kulissen sah es offenbar ganz anders aus: In einem emotionalen Stream am 16. Oktober erklärte Amouranth, sie sei verheiratet und stecke in einer toxischen Beziehung fest. Ihr Ehemann habe die Kontrolle über ihre Finanzen und Inhalte, würde sie beleidigen und ihre Tiere bedrohen, sollte sie nicht gehorchen, so Amouranth.

Danach hörte man 2 Tage lang nichts von Amouranth, viele machten sich große Sorgen um die Streamerin, schickten sogar die Polizei bei ihr vorbei. Am 18. Oktober meldete sich Amouranth zurück und zeigte sich optimistisch, sprach von ihren neuen Freiheiten.

Wann und ob sie wieder zu ihrem gewohnten Zeitplan zurückkehren werde, wisse Amouranth noch nicht. Ihre Fans dürften daher positiv überrascht gewesen sein, als Amouranth noch am selben Tag einen 15-stündigen Stream startete.

Nun will sie sich jedoch eine Auszeit auf unbestimmte Zeit nehmen.

Amouranth scheint gerade ziemlich Spaß an Overwatch 2 zu haben, ein Drittel ihres 15-Stunden-Streams verbrachte sie mit dem Shooter (via twitchtracker)

Große Unterstützung für Amouranth

Was ist der aktuelle Stand? Am 19. Oktober teilte Amouranth via Twitter mit, eine Pause einlegen zu wollen. Wann sie zurückkomme, wisse sie noch nicht. Unter dem Post erhielt Amouranth viele guten Wünsche, vor allem von Influencer-Kolleginnen.

Amouranth habe sich eine Auszeit verdient und solle sich gut erholen, so der allgemeine Tenor. Die YouTuberin Rachell „Valkyrae“ Hofstetter schrieb, Amouranth solle sich so viel Zeit nehmen, wie sie brauche. Ironmouse, eine beliebte VTuberin fügte hinzu: „Bleib sicher und komm nur zurück, wenn du es willst!“

Ein reddit-Nutzer geht sogar so weit zu sagen, er hoffe, dass Amouranth niemals zurückkehrt – stattdessen möge sie ihre neu-gewonnene Freiheit genießen und einfach ihr Leben leben (via reddit).

Andere versichern Amouranth, dass ihre treuen Fans auf sie warten werden, wenn sie irgendwann zurückkommen möchte. Bis dahin solle die „absolute Legende“ ihr Leben genießen (via Twitter).

Get some rest! We’ll be waiting for you ❤️ pic.twitter.com/zdvXhiCDy0 — Mari 🌸 PNG(?)tuber (@marikyuunn) October 19, 2022

Auf reddit wird sofort spekuliert

Bei so viel Support kann es doch eigentlich nichts Negatives geben – oder doch? Auf reddit, wo der Post im LivestreamFail-Subreddit diskutiert wird, melden sich besorgte Stimmen.

Warum sind Fans besorgt? Für einige passt das Bild, mit dem der Tweet von Amouranth unterlegt ist, nicht zu ihren Aussagen der letzten Tage. Die Streamerin hatte zuvor erklärt, sich darauf zu freuen, endlich wieder Kleidung ohne Ausschnitt zu tragen – offenbar hatte ihr Ehemann ihre Outfits bestimmt.

Die Sorge: Amouranth könne bei ihrem Ehemann bleiben und dieser würde sie weiterhin kontrollieren. Schließlich lasse sich nicht nachvollziehen, wer den Tweet tatsächlich verfasst habe, so einige Kommentare.

Wie es mit Amouranths Privatleben weitergeht, ob und mit welchen Inhalten sie sich zurückmeldet, bleibt abzuwarten. Eins ist jedoch klar: Sie hat viele Unterstützer, die ihre Rückkehr freudig erwarten.

