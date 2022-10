Twitch und die Folgen des Falls Amouranth: Ein Fan sagt, er spendete ihr 3.000 $, weil er dachte, sie sei Single

In den sozialen Medien um das Netzwerk Twitch dominiert ein Thema die Diskussion: Die Enthüllung der Streamerin Amouranth, sie sei seit Jahren verheiratet und ihr Mann erpresse sie. Das löst heftige Debatten aus. Während viele, vor allem Frauen, ihr Mitgefühl aussprechen und die schwierige Situation von Amouranth bedauern, fühlen sich andere, gerade Männer, von der Streamerin betrogen.

Das war die Enthüllung:

Am Sonntag, dem 16.10, erfuhr die Welt, dass die Streamerin Amouranth, die sich seit Jahren freizügig auf Twitch präsentiert, eigentlich verheiratet und todunglücklich ist. Sie sagte, ihr Mann erpresse sie, drohe ihr, alles Geld wegzunehmen und ihre Hunde zu töten, wenn sie nicht genauso funktioniere, wie er das von ihr will.

In der Zwischenzeit hat sich Amouranth erneut gemeldet und gesagt: Es gehe ihr jetzt besser. Sie ergreife wieder Kontrolle über ihr Leben.

Aber die Enthüllung beschäftigte viele in den letzten Tagen, seit Sonntag. Und die Situation wird ganz unterschiedlich diskutiert.

Twitch-Streamerin Amouranth sagt, sie sei jetzt frei – Dürfe 8 Stunden schlafen, TV schauen, normale Kleidung tragen

Zuschauer will sein Geld zurück, fühlt sich von Amouranth betrogen

Das ist die negative Sichtweise: Viele Streamer haben sich seit dem Sonntag mit dem Thema beschäftigt und auch ihre Zuschauer diskutieren das Thema angeregt.

Ein Zuschauer des MMORPG-Streamers Asmongold schrieb etwa in dessen Chat, er habe Amouranth 3.000 $ gespendet. Ihm sei gesagt worden, sie sei Single. Das finde der Nutzer nicht okay, er wolle sein Geld zurück.

Doch dafür wird er von Asmongold harsch zurechtgewiesen: Das sei einfach eine jämmerliche Aussage:

Ich denke, du bist ein Vollidiot, ihr 3.000 $ zu geben. Das ist nicht okay. Das sollte dir echt peinlich sein.

Er solle das Geld einfach als Lehrgeld sehen. Er sei da nicht hereingelegt worden:

Keine dieser Frauen hat je gesagt: Wenn du mir je Geld spendest, hast du eine höhere Chance, dass ich dich wahrnehme und – Ja, ich bin Single. Ich denke, es ist gut, dass diese Leute ausgenutzt werden. Ich denke so Leute sind einfach jämmerlich und haben es verdient, so ausgenutzt zu werden.

YouTube Inhalt anzeigen

Keemstar sagt: Amouranth hat Leute betrogen – Ihr Mann sei das „Geschäfts-Genie“

Wer kritisiert Amouranth am schärfsten? Einer der schärfsten Kritiker von Amouranth ist der YouTuber Keemstar. Der 40-Jährige ist bekannt dafür, noch nie eine Kontroverse getroffen zu werden, in die er nicht mit Freude noch etwas Benzin gekippt hätte. Er sagt in einer Reihe von Tweets (via sportskeeda):

Männer hätten Amouranth seit Jahren Geld gespendet, ohne zu wissen, dass das Geld an ihren Ehemann geht

Der Ehemann missbrauche sie klar: Aber Amouranth habe über Jahre so viele Männer online betrogen, als sie sagte, sie sei Single. Twitch-Streamern seien die Zuschauer egal – sie würden nur Leute mit geringem IQ ausnutzen, um sich die Brieftaschen zu füllen

Amouranth sei über Jahre gelobt worden, dass sie ein Business-Genie sei. Doch nach den neuen Informationen sei ihr Mann derjenige, der alle Business-Entscheidungen getroffen habe

Für diese Sicht der Dinge wird Keemstar aber harsch kritisiert. Mittlerweile hat er den Thread gelöscht und fühlt sich absichtlich falsch verstanden.

Daniel „Keemstar“ Keem, gilt als „Internet-Warlod.“

Viele Streamerinnen solidarisieren sich mit Amouranth

Diese Streamer stehen Amouranth bei: Neben den Leuten, die Amouranth als jemanden sehen, der Zuschauer belogen hat, gibt es aber auch viele Streamerinnen, die ihre Sympathie für Amouranth kundtun.

Sie sehen Amouranth als Opfer eines Mannes, der sie in eine unmögliche Situation gezwungen und sie in eine „Gelddruck-Maschine“ verwandelt hat:

Von der VTuberin CodeMiko hieß es etwa (via dexerto):

Die Leute, die Amouranths Intelligenz auf ihren missbräuchlichen Ehemann zurückführen, müssen mal Gras berühren. Ich weiß, dass eine intelligente Frau euch Angst macht. Jedes Mal, wenn ich mit Amouranth über das Geschäft gesprochen habe, antwortete sie mit den klügsten Antworten. Sie ist intelligent und freundlich. Er hat sie ausgenutzt und in eine Maschine verwandelt, um Geld zu verdienen und dabei komplett ihre Gefühle ignoriert. Wenn man all das weiß, bricht es mir das Herz.

Auch andere große Streamerin wie Jessica Nigri, LilyPichu und Valkyrae solidarisieren sich mit der Streamerin.

Valkyrae sagt, es sei eklig, wie das Internet damit fortfährt, die Opfer von Missbrauch abzutun und zu entmenschlichen. Die Falle, in der Amouranth stecke, sei sehr ernst gewesen, gerade mit gemeinsamem Konten, der Ehe und mit dem Umgang mit Drohungen.

Twitter Inhalt anzeigen

Valyrae ist eine der erfolgreichsten Frauen im Gaming.

Amouranth schon wieder 17 Stunden auf Sendung

Wie sieht Amouranth das selbst? Amouranth sagt, ihr sei in den letzten Tagen vor allem gesagt worden: Sie hätte ihre Probleme doch „privat“ halten sollen.

Doch sie sagt: Das habe sie ja all die Jahre versucht, es sei jedoch nicht besser geworden. Irgendwann sei es einfach nicht mehr gegangen, sie habe sicht nicht mehr anders zu helfen gewusst. Sie hätte aber so lange versucht, das Problem zu lösen, wie es ging.

Von der Polizei habe sie keine Hilfe erwarten können. Dafür hätte sie körperlich verletzt werden müssen. Nur vom Partner angeschrien zu werden, sei noch kein Grund, dass die Polizei einschreitet.

Twitch Inhalt anzeigen

Die Debatte um Amouranth wird uns offenbar noch die nächsten Tage begleiten.

Es sind einige Fragen offen, etwa:

mit welchen Inhalten Amouranth weitermacht

ob ihr Mann an die Öffentlichkeit tritt und seine Seite der Geschichte schildert

wie sich die toxische Situation mit ihrem Ehemann entwickelt – angeblich suche er gerade Hilfe

Übrigens: Amouranth war am 18. Oktober wieder auf Sendung. 17 Stunden dauerte ihr Stream:

Sie ritt auf ihren Pferden

Aß asiatisch

zeigte sich beim Autofahren

Spielte Overwatch

Also schon ein bisschen anders als sonst:

