Fortnite: Streamer mit den meisten Followern auf Twitch hat Ärger wegen Zuckerwatte – „Blauhaarige, gierige Ratte“

Der Gaming-Influencer Tyler „Ninja“ Blevins hat die mit Abstand meisten Follower auf dem Streaming-Dienst Twitch. Erfolgreich wurde der heute 31-Jährige vor allem in den Jahren 2017 und 2018, als er den Hype um den Online-Shooter Fortnite nutzte, um zum Multi-Millionär und Twitch-Star zu werden. In letzter Zeit ist er vor allem mit Deals aufgefallen, in denen er seine Popularität zu Geld machte. Jetzt ist er in eine Auseinandersetzung mit seinem früheren Freund Keemstar verwickelt: Er soll sich bei einem Deal mit Energy-Drink-Hersteller „G FUEL“ an dessen Idee bedient haben.

Wer hat die meisten Follower auf Twitch? Ninja hat mit weitem Abstand die meisten Follower auf Twitch:

Ninja liegt mit 18,28 Millionen Follower auf Platz 1. Die Follower kamen aber zum größten Teil im Jahr 2018 dazu, damals gewann er 11,89 Millionen Follower im Hype um Fortnite.

Die spanischsprachigen Streamer Auronplay (12,95 Millionen) und Rubius (11,98 Millionen) holen zwar langsam auf, sind aber noch weit weg. Es wird wohl noch Jahre dauern, bis sie Ninja wirklich einholen können.

Sein früher Dauer-Konkurrent Tfue (11,07 Mio) und Hitzkopf xQc (10,86 Mio) wachsen zwar schneller als Ninja, aber viel langsamer als das explodierende, spanischsprachige Twitch.

Ninja versucht, Ruhm aus 2018 zu versilbern

Wie geht’s Ninja heute? Auch wenn Ninja so viele Follower hat, ist er lange nicht mehr so populär wie einst: Bei den durchschnittlichen Zuschauern liegt Ninja nur noch auf Platz 366 weltweit. Der Ausflug zum Twitch-Konkurrent Mixer hat ihn zwar reich gemacht, ihn aber auch viel seiner Relevanz im Gaming gekostet.

Mit dem Hype um Fortnite verblasste auch der Erfolg von Tyler „Ninja“ Blevins, der aktuell zwar wieder Fortnite spielt, seit es dort den „No Build Modus“ gibt, aber sich in den letzten Jahren vor allem LoL zuwandte.

Heute ist Ninja vor allem dafür bekannt, dass er vor 4 Jahren so eine große Nummer war und sich einen großen Namen aufgebaut hat, den er jetzt zu Geld macht. So bietet er eine „Masterclass für 200 €“ an, wie man ein erfolgreicher Streamer wird.

Außerdem geht er ständig neue Werbe-Deals ein. Aktuell mit der Marke „G FUEL“. Hier stellt er seine „ganz eigene Marke, NINJA Zuckerwatte“ vor.

Gaming-Influencer wirft Ninja vor, ihm „seinen Geschmack“ geklaut zu haben

Was wird ihm jetzt vorgeworfen? Der kontroverse Gaming-Influencer Daniel „Keemstar” Keem wirft Ninja vor, der hätte bei seinem Deal mit der Energy-Drink-Marke „G FUEL“ die Geschmacksrichtung „Zuckerwatte“ kopiert. Das sei aber Keemstars Marke (via twitter):

Es geht nicht darum, dass Ninja meinen Geschmack kopiert hat, weil die gierige Ratte wusste, dass die Leute meinen Geschmack zurück haben wollen. Es geht um anderen Kram. Scheiß auf diese blauhaarige gierige Ratte, die seine Frau schickt, um mit mir zu sprechen, statt selbst zu kommen. Wir waren Freunde seit 2017 – sind jetzt keine Freunde mehr!

Der geht zu G FUEL und sagt: „Ich will Zuckerwatte!“

Keemstar fühlt sich offenbar von jemandem hintergangen und respektlos behandelt, den er für seinen Freund hielt: In einem Video (via twitter) erklärt Keemstar, er und Ninja seien seit 5 Jahren eng befreundet. Er habe Ninja bei jeder Kontroverse in Schutz genommen und ihn gefördert.

Doch jetzt sei der zu G FUEL gegangen und habe gesagt: „Ich will Zuckerwatte“.

Dahinter stecke eiskalte Berechnung des Ehepaars Blevins. Denn seine Fans, die Fans von Keemstar, hätten seit Jahren gefordert, die Geschmacks-Sorte „Zuckerwatte“ zurückzubringen. Daher sei den Blevins wohl klar gewesen, dass sich die Geschmacksrichtung gut verkaufen würde.

Hätte Ninja ihn persönlich darum gebeten, den Zuckerwatte-Geschmack übernehmen zu dürfen, hätte Keemstar dem ja zugestimmt. Aber das sei alles hinter seinem Rücken passiert – darauf kommt Keemstar offenbar nicht klar. Das sei unheimlich respektlos.

Auf 180: Keemstar.

Statt ihn um Erlaubnis zu fragen, die Marke zu übernehmen, habe ihn lediglich die Frau von Ninja, Jessica Blevins, angerufen und ihm die Übernahme der Marke mitgeteilt. Versuche von Keemstar, Ninja persönlich zu erreichen und die Geschichte von Mann zu Mann zu klären, schlugen fehl:

Ich hab mit vielen Creators gesprochen. Jeder stimmte mir zu: Er ist eine Ratte, wenn er das so gemacht hat. Ich hab mich dann beruhigt und sagte mir: Okay, lass mich mit Ninja selbst reden. Als ruf ich ihn mehrfach an – keine Antwort. Scheiß auf diesen blauhaarigen Freak. Wir sind fertig. Ich hasse den Typen. Ich bin ihm entfolgt, ich bin seiner zickigen kleinen Frau entfolgt. Wir sind fertig!

Keemstar verliert Zusammenarbeit mit G FUEL, weil er zu kontrovers ist

Das ist die Vorgeschichte: Am 13.06. veröffentlichte G FUEL eine Meldung, dass sie die neue Sorte „Ninja Cotton Candy“ in ausgewählte Walmart-Märkte in den USA bringen. Das sei die erste G FUEL-Marke, die von „Ninja“ selbst inspiriert sei. Zuckerwatte passe zu der „wilden und unberechenbaren Persönlichkeit von Ninja.“ (via G FUEL)

Allerdings war die Geschmacksrichtung „Cotton Candy“ nicht neu für G FUEL: Ursprünglich hatte der Gaming-Influencer Keemstar bereits im Jahr 2018 „Zuckerwatte“ als Geschmacksrichtung bei G FUEL etabliert.

Allerdings hatte G FUEL die Zusammenarbeit mit Keemstar im Jahr 2020 beendet, als Vorwürfe gegen ihn aufkamen, er habe eine Rolle im Tod des YouTubers „Etika“ gespielt und sich in seiner Show „Drama Alert“ aus der wachsenden Manie des Mannes ein Spektakel gemacht (via gamerant).

So wird das diskutiert: Die Blevins äußern sich nicht zu dem Fall.

Insgesamt findet man im Netz die Äußerungen von Keemstar eher belustigend. Die Idee, dass man sich die Geschmacksrichtung „Zuckerwatte“ sichern könnte, leuchtet vielen nicht ein.

Denn Zuckerwatte gäbe es schon ewig: Natürlich sei das die beste Geschmacksrichtung überhaupt, aber darauf könne Keemstar doch keine Ansprüche erheben.

Die Legende sagt: So soll damals die Idee für trinkbare Zuckerwatte entstanden sein.

Das steckt dahinter: Der Beispiel für den „Streit“ zwischen Keemstar und Ninja zeigt, wie ruppig es im Business der Influencer hinter den Kulissen zugeht und wie brüchig solche Geschäfts-Freundschaften eigentlich sind.

Keemstar ist bekannt dafür, Kontroversen zu fördern und für seine Reichweite zu nutzen. Dadurch wird er allerdings zu einer Person, die als „nicht brandsafe“ gilt. Es ist ein Risiko für große Marken mit solchen kontroversen Personen zusammenzuarbeiten, denn deren Verhalten könnte negativ auf die Marke zurückfallen.

Ninja hingegen gilt als jemand, der bei Werbe-Deals offenbar keine großen Skrupel kennt.

