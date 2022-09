RevedTV: So wurde sie innerhalb von nur 3 Jahren die größte deutsche Streamerin auf Twitch

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

Twitch: Im Juli 2021 streamte Reved 341 Stunden und erreichte damit so viele Zuschauer wie noch nie. Bis zu 75.000 Menschen sahen ihr gleichzeitig zu. Ihre höchsten durchschnittlichen Zuschauerwerte erreichte sie im Juli 2021 mit 8.863 (via sullygnome ).

Langsam begannen sich auch Reveds Inhalte zu verändern. Auf YouTube postete sie vermehrt über ihr Leben, nahm an Challenges teil und filmte Reaction-Videos. Auf Twitch begann sie, hauptsächlich in der „Just Chatting“-Kategorie zu streamen.

Die „Boys“ hatte Reved kurz zuvor in der 6. Staffel des Minecraft-Projekts „Craft Attack“ kennengelernt. Mit dem Event kam auch ihr Durchbruch als Content Creator. Reved fing an, deutlich mehr auf Twitch zu streamen – im Juli 2019 verzeichnete sie erstmals über 100 Stunden auf der Plattform.

So fing alles an: Am 22. April 2015 lud Reved ihr erstes Video auf YouTube hoch, damals noch unter dem Namen Ruffy. Dort wollte sie vor allem Minecraft zeigen, aber auch Minigames wie Mario Party. Damals ging sie noch zur Schule und plante, jeden zweiten Tag ein Video hochzuladen.

Wie erfolgreich ist Reved? Sie ist seit 2015 auf Twitch , streamt aber erst seit 2019 aktiv. Auf Twitch hat sie mittlerweile 875.000 Follower, in den letzten 30 Tagen (Stand: 08.09.2022) sahen ihr durchschnittlich 6.630 Menschen zu (via sullygnome ).

Wie alt ist Reved? Reved wurde am 3. Juli 2000 in Aschaffenburg geboren und ist 22 Jahre alt (Stand: 08.09.2022).

