23-jährige Twitch-Streamerin sagt, sie hat seit 3 Jahren fast täglich Schmerzen, geht jetzt auf „Ärzte-Tour“ durch Deutschland

Die bekannte Twitch-Streamerin Antonia „Reved“ Staab (23) legt eine mehrwöchige Pause ein, um ihre langanhaltenden Kopfschmerzen untersuchen und behandeln zu lassen. In einem Statement erklärt sie, wie schwer es ist, Privatleben und Streaming-Aktivitäten auszubalancieren.

Wer ist Reved? Antonia „Reved“ Staab (23), auch unter dem Namen Toni bekannt, ist eine deutsche Streamerin und Content Creatorin, die sich in den vergangenen Jahren einen festen Platz in der Gaming-Community erobert hat.

Über Plattformen wie Twitch, YouTube und TikTok teilt sie ihre fesselnden Streaming-Erlebnisse und sorgt mit humorvollen und spannenden Inhalten immer für Unterhaltung. Ob Gaming-Sessions, Reaktionsvideos, IRL-Streams, Quiz-Shows oder Musik-Streams – Reved spricht verschiedene Interessen an und das ist ein wesentlicher Bestandteil ihres Erfolges.

Zusammen mit ihrer Kollegin startletnova befindet sie sich aktuell in Schweden, wo sie gemeinsam streamen und ihre Abenteuer teilen.

Arzt-Besuche kommen beim Streamen zu kurz

Welche Beschwerden hat Reved? Während einer nächtlichen Runde am Lagerfeuer in Schweden, bei der sie Fragen ihrer Zuschauer beantworteten, offenbarte Reved, dass sie regelmäßig unter Kopfschmerzen leidet.

Sie gesteht, dass es für sie schwer sei, ein normales Privatleben abseits der Streams zu führen. Selbst Geburtstage oder Feiern würden häufig hinten anstehen. Auch Arzttermine innerhalb ihrer regulären Streaming-Zeiten habe sie bisher vernachlässigt.

Reved bemerkt kritisch: „Man sieht es ja an allen anderen Streamern auch, dass das alle so machen. Das ist einfach der Standard irgendwie. Ein Hugo oder ein Kevin gehen auch nicht zum Arzt und schauen sich ihre Gesundheit an. Dass das Scheiße ist, da müssen wir nicht drüber reden.“

Die Kopfschmerzen plagen Reved bereits seit etwa drei Jahren. In einer Instagram-Story offenbart sie: „Die meisten Tage gehen nicht ohne meinen besten Freund Paracetamol.“ Doch inzwischen hat sie eine andere Einstellung zu dem Thema. Die Streamerin erzählt, dass ihre Mutter sie ermutigt habe, sich um ihre Gesundheit zu kümmern.

„Ihr wisst ja, ich hab eigentlich schon alles abgesucht, was es für Möglichkeiten gibt, weswegen man Kopfschmerzen haben kann“, erklärt sie in derselben Instagram-Story. „Alles, was ihr euch denkt, was man untersuchen kann, wenn man Kopfschmerzen hat, habe ich untersuchen lassen die letzten Jahre. Jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo das wirklich sauwichtig ist, das anzugehen.“

Mindestens 12 verschiedene Arzttermine stehen ihr bevor

Wie geht es jetzt weiter? Um endlich eine Lösung für ihre anhaltenden Kopfschmerzen zu finden, plant Reved eine mehrwöchige Auszeit. Dafür geht es für die auf Madeira lebende Streamerin zurück in dei Heimat.

In Deutschland hat sie bereits 12 verschiedene Arzttermine vereinbart, um das Problem anzugehen. Die Gesundheit hat für sie nun höchste Priorität und sie möchte sich die nötige Zeit nehmen, um eine Diagnose zu erhalten und eine geeignete Behandlung zu beginnen.

Die Entscheidung von Reved, sich ihrer Gesundheit zu widmen, wird von ihrer Community mit Unterstützung und Verständnis aufgenommen. Die Streamerin hofft, durch diese Auszeit eine Lösung für ihre Kopfschmerzen zu finden und gestärkt zurückzukehren.

