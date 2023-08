Twitch: Asmongold erklärt, warum die Leute ihn nicht leiden können, liest dann, warum sie ihn wirklich nicht leiden können

Asmongold gilt zwar als größter MMORPG-Streamer auf Twitch, doch das heißt nicht, dass jeder etwas mit seiner Art anfangen kann. In einem aktuellen Stream wurde er mit mehr als 500 Gründen konfrontiert, aus denen Leute ihn nicht leiden können.

Was war das für eine Situation? Wie bei vielen seiner Kollegen besteht ein gewisser Anteil der Streams von Asmongold aus sogenannten Reactions: Gemeinsam mit seinen Zuschauern sieht er sich Inhalte an und reagiert darauf.

In seinem eigenen Subreddit können Fans Themen vorschlagen, die Asmongold dann im Stream bespricht. So stieß er kürzlich auf gleich 2 Threads, in denen Nutzer von Reddit und Steam ihre Abneigung dem Streamer gegenüber diskutierten.

Warum manche Leute ihn nach solchen Aussagen wohl nicht mögen?

Laut, ruppig und aggressiv

Was waren das für Threads? Im Forum zu Baldur’s Gate 3 auf Steam stellte ein Spieler die Frage, warum Leute Asmongold nicht leiden könnten. Er selbst halte ihn für einen großartigen Streamer. In fast 250 Kommentaren erklären Steam-Nutzer daraufhin, was sie gegen Asmongold haben (Stand: 10. August 2023).

Unabhängig davon wurde im Subreddit Gamingcirclejerk ein ähnliches Thema diskutiert. Der Thread ist zu einem Video, in dem Asmongold den Stil kritisierte, in dem viele Spiele heutzutage geschrieben werden. MeinMMO-Redakteur Schuhmann beschrieb das auch als „Buffy-Syndrom“. Dort wurde noch einmal in 570 Kommentaren erörtert, was es an dem Streamer auszusetzen gibt.

Was denkt Asmongold? Der Twitch-Streamer glaubt, genau zu wissen, was manche Menschen gegen ihn hätten: Er sei laut, ruppig, aggressiv. Außerdem sei er sich immer sehr sicher, bei dem, was er sage, auch, wenn andere denken würden, dass er falsch läge. Das würde sie total wütend machen.

„Als hätten die Krümel in deiner Tastatur ein Bewusstsein entwickelt“

Warum mögen ihn die Leute wirklich nicht?

maniacal<1>: „Vielleicht, weil Asmon irgendwie nervig ist und seine Community eine der toxischsten im Online-Gaming ist? [Der echte Zack scheint] ein ziemlich kluger und cooler Typ zu sein, aber die Figur Asmongold? Nein, der ist ein Depp.“

Aleuvian: “Er sieht aus, als würde er schlecht riechen.”

Caz: “Ich finde ihn klischeehaft, konträr, nur um konträr zu sein, anstatt wirklich vernünftig und logisch zu sein, und, er hat sich seinen Ruhm zu Kopf steigen lassen.”

DLM: “Er hat den IQ einer Auster. Und das ist eine Beleidigung für Austern.”

Boomer: “Er ist unausstehlich rechthaberisch. Aber vor allem die Art, wie er aussieht. Nein danke.”

ZetaLordVader: “Der Typ schneide nur dumme Grimassen und gibt oberflächliche und geistlose Bewertungen ab.”

YOURPALFROG: “Asmongold ist so schlecht, dass er fast sympathisch ist. Als ob die Krümel in deiner Tastatur ein Bewusstsein entwickelt hätten.”

Tatsächlich scheint Asmongold mit seiner Einschätzung ziemlich richtig gelegen zu haben, auch, wenn er wohl nicht mit der Kreativität gerechnet hatte, mit der die Nutzer ihre Abneigung zum Ausdruck bringen.

Doch nicht alle haben etwas gegen den MMORPG-Streamer. Während einige recht neutral eingestellt sind und erklären, sie hätten nichts gegen ihn, würden sich nur grundsätzlich nicht für Content Creator interessieren, wissen andere seine Analysen sogar zu schätzen.

Immer wieder zeigt sich jedoch, dass die “Rolle”, die Asmongold in seinen Streams einnimmt, nicht jedermann’s Sache ist. Andere kritisieren weniger den Streamer selbst, sondern vielmehr seine Community.

Asmongold nimmt es gelassen. Auf den über 500 Kommentare starken Reddit-Thread reagierter mit einem simplen: „Okay.“ Die Nutzer in diesem Subreddit seien schon während der Kontroverse um Hogwarts Legacy nicht zufrieden mit ihm gewesen. Nun seien sie eben erneut unzufrieden mit ihm.

Damals hatte der Streamer wenig Verständnis für die Kritiker des Spiels gezeigt:

