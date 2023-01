Forspoken: Neues 80-€-Spiel kriegt furchtbare User-Reviews auf Metacritic – Leidet unter „Buffy-Syndrom“

Forspoken ist ein neues Fantasy-Action-RPG für PS5 und PC, das am 24. Januar erschien. Bei der Kritik fällt es mit 68 % auf Metacritic schon durch, die User-Reviews sind noch schlimmer. Es gibt neben dem Gameplay und der Technik einige ungewöhnliche Kritikpunkte, die auffallen: Hauptfigur, Dialoge und das Narrative Design. Das Spiel leidet offenbar unter dem Buffy-Syndrom.

Das ist die Grundidee von Forspoken: In Forspoken wird die Protagonistin Frey aus New York in eine Fantasy-Welt geschickt.

Die Idee war offenbar, dass Komik und emotionale Bindung dadurch entstehen, dass eine „Figur aus der Welt des Spielers“ mit einer klassischen Fantasy-Welt interagiert.

Aber für viele User, die das Spiel auf Metacritic bewerten, funktioniert dieser erzählerische Kniff überhaupt nicht.

“Die irritierendste und unsympathischste Figur im Gaming”

Was ist die Kritik daran? Wenn man sich die User-Kommentare auf Metacritic durchliest (40 % auf PS5), haben viele mit genau dieser erzählerischen Entscheidung ein Problem:

Die Figur Frey wird von vielen als „unsympathisch“ und „nervig“ beschrieben. Die mache nichts, außer zu fluchen. Man mag die Hauptfigur einfach nicht

In einem Review heißt es, Frey sei die „irritierendste und unsympathische Figur in der Geschichte des Gamings“: Sie können keinen Satz ohne ein Schimpfwort bilden, sei bitter, gemein und in jeder Hinsicht furchtbar

Immer wieder wird gesagt, das Spiel sei „cringe“, also zum Fremdschämen

In einem User-Review heißt es: Das Spiel sei „All quips and no bite“ (Nur Frotzeleien, aber ohne Biss) – das Spiel wolle gar kein Spiel sein, sondern lieber ein Film oder eine TV-Serie

Ein weiteres negatives Review spricht von Forspoken als einem „Eitelkeits-Projekt“ – es sei wie ein „Marvel Phase 4“-Produkt mit F-Bomben.

Gibt’s auch positive Stimmen? Ja, einige finden genau diesen Humor an Forspoken brüllend komisch:

Josh Whedon prägt ironischen Meta-Erzählstil

Was versteht man unter Buffy-Snydrom? Die TV-Serie Buffy lief von 1997 bis 2003 und war das Projekt von Josh Whedon, der später Serien wie Firefly oder Filme wie Marvel’s The Avengers entwickelt hat.

Whedon ist für einen Dialog-Stil und eine Erzählart bekannt, die mittlerweile von vielen adaptiert wurde:

Seine Figuren kennen die Klischees ihres Genres und machen sich aktiv darüber lustig

Immer wieder weisen sie daraufhin, wie absurd die Situation ist, in der sie sich gerade befinden – dabei durchbrechen sie auch die 4. Wand, zwinkern sozusagen dem Zuschauer zu

Zudem frotzeln sie einander immer wieder und ziehen einander auf

2020 kamen Vorwürfe an die Öffentlichkeit, Whedon habe am Set von “Justice League” ein belästigendes Verhalten an den Tag gelegt. Später kamen weitere Berichte an die Öffentlichkeit, er habe sich während der Dreharbeiten an Buffy und Angel auf eine Art verhalten, die als frauenverachtend, herabwürdigend und generell aggressiv geschildert wird. Er habe zudem seine Position als Macher ausgenutzt.

Der Erzählstil wird in einem Artikel von Forbes als „Whedonesque“ beschrieben, als Beispiel nennt man eine spannungsgeladene Szene aus „Age of Ultron“.

Am Höhepunkt des Films sagt Superheld Hawkeye dort: „Okay, mal sehen. Die Stadt fliegt, wir kämpfen gegen eine Roboterarmee und ich habe Pfeil und Bogen. Nichts davon ergibt irgendeinen Sinn.“

Dieser Erzählstil, dass man eine spannungsgeladene Situation ironisch hinterfragt, ist typisch für das Marvel-Universum geworden – und wird jetzt auch in Filmen wie Dungeons and Dragons: Honor among Thieves eingesetzt.

Zum Teil entzündet sich daran mittlerweile Kritik. Der neue Thor-Film war einigen zu klamaukig.

Bei Forspoken kommt die Abneigung gegen diesen Erzählstil nun voll zum Tragen.

Cool, wenn Deadpool es macht – Nervig, wenn Frauen so auftreten

Welche Note schwingt hier noch mit? Diese Kritik an dem Erzählstil ist nicht universell, sie kommt nicht immer:

So wird die Figur „Deadpool“ etwa von Fans wegen genau dieses Erzählstils frenetisch gefeiert. Bei Forspoken fällt es jetzt durch.

Auch an Marvel-Projekten, die stark auf Frauen setzen, wie eben dem neuen Thor-Film oder der Serie „She-Hulk“ wird die Kritik laut am Ton laut, die bei stark ironischen Filmen wie „Guardians of Galaxy“ noch kaum zu hören war.

Bei Forbes merkt man an, es sei schon auffällig, dass die Kritik am Erzählstil häufig auftaucht, wenn Frauen im Vordergrund eines Projekts stehen, wie etwa Mindy Kaling in „Velma“ oder bei Forspoken nun Synchronsprecherin Ella Balinska, während Ryan Reynolds mit genau diesem Erzählstil als Deadpool eine Star-Karriere hingelegt hat.

Andererseits könnte es auch einfach am Setting liegen: Zu einer Welt, in der Deadpool, die Guardians of the Galaxy oder Buffy leben, passt der Whedon-Erzählstil, zu einer Fantasy-Welt möglicherweise nicht.

Vielleicht müsse man sich über die Fantasy-Welt von Forspoken einfach nicht lustig machen, um sie aufzuwerten – die funktioniere auch ohne Frotzeleien und sarkastische Meta-Bemerkungen.

Auch andere Spiele haben Schwierigkeiten:

