Große Shooter-Hoffnung versagt zum Release auf Steam, bessert sich stetig, steht jetzt schon „positiv“ da

Dem Release von „The Callisto Protocol“ sahen viele Gamer hoffnungsvoll entgegen und wünschten sich ein Spiel, das in die Fußstapfen von Dead Space trete. Jedoch floppte das Spiel auf Steam und konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Inzwischen scheint es jedoch mit dem Shooter etwas aufwärtszugehen.

The Callisto Protocol ist ein Survival-Horror-Spiel mit Shooter-Elementen und einem futuristischen Sci-Fi-Setting.

Ihr schlüpft in die Rolle der Hauptfigur Jacob Lee, die sich im Hochsicherheitsgefängnis „Schwarzstahl“ auf dem Jupiter-Mond Callisto befindet: Dort verwandeln sich einige der Insassen in gruselige Monster. Daraufhin versucht ihr, aus dem Gefängnis lebend zu entkommen und die Geheimnisse von Callisto zu lüften.

Hier seht ihr einen Trailer zu The Callisto Protocol:

Wieso galt The Callisto Protocol als Shooter-Hoffnung? Das Spiel stammt vom Entwickler „Striking Distance Studio“. An dem Game arbeiteten damit zwei bekannte Gesichter: Glen Schofield und Steve Papoutsis. Beide machten sich bereits mit dem beliebten Sci-Fi-Horror-Spiel „Dead Space“ einen Namen in der Branche. Das Franchise gilt als eine der besten Horror-Spiel-Reihen, die mit einer gruseligen Atmosphäre und spannendem Gameplay zahlreiche Fans für sich gewinnen konnte. Man erwartete also einen neuen Hit von den Machern.

Das Setting der zwei Spiele klingt zudem ziemlich ähnlich, da beides Horror-Shooter im All sind, in denen die Hauptfiguren gegen albtraumhafte Kreaturen kämpfen und überleben muss.

Dementsprechend hoch waren die Ansprüche der Fans an den neuen Titel The Callisto Protocol und viele erhofften sich einen “Quasi-Nachfolger” des beliebten Horror-Spiels, mit dem die Creator bereits so erfolgreich waren. So finden sich etwa auch in den Steam-Reviews zahlreiche Vergleiche zu Dead Space, an dem das neue Spiel gemessen wurde – und häufig nicht mithalten konnte.

Das steckt hinter dem Scheitern der großen Shooter-Hoffnung

Nach dem Release am 02. Dezember 2022 auf Steam regnete es zunächst viel Kritik für den Horror-Shooter. Vor allem technische Probleme und die kurze Spieldauer wurden als negative Punkte herausgestellt und erschwerten den erfolgreichen Start der PC-Version.

Wie sehen die Spielerzahlen von The Callisto Protocoll aus? Anhand der Seite SteamCharts lassen sich die Spielerzahlen zur Steam-Version von The Calisto Protocol einsehen. Hier erkennt man deutlich, wie die Spielerzahlen nach dem Release recht schnell herunterbrachen.

Hier könnt ihr die Spielerzahlen in der Grafik sehen (via SteamCharts)

Der höchste Peak mit 15.556 Personen wurde direkt am 3. Dezember 2022 erreicht, also einen Tag nach dem Erscheinen auf Steam. Danach ging es recht schnell bergab. Im Vergleich zum Release-Zeitraum, befand sich die Höchstanzahl der letzten 30 Tage gerade einmal bei 1.430 Leuten und fällt damit deutlich geringer aus (Stand: 20. Januar 2023).

Es muss jedoch dazu angemerkt werden, dass sich über die Analyse-Webseite nur die Steam-Spielerzahlen einsehen lassen und etwa sämtliche Konsolen-Spieler außen vor lässt.

Es gibt Hoffnung für den Horror-Shooter

Gibt es noch Hoffnung für The Callisto Protocol? Tatsächlich scheint es aktuell etwas aufwärts für den Shooter zu gehen. Vergleicht man etwa die Bewertungen des Spiels auf Steam, lässt sich ein Anstieg der positiven Reviews verzeichnen:

Fallen gerade einmal 61 % der Gesamtwertungen positiv aus, sodass das Spiel insgesamt als „ausgeglichen“ gilt, sieht es in den letzten 30 Tagen schon etwas besser aus: Hier sind es bereits 70 % positive Meinungen, wodurch sich The Callisto Protocol bereits zu einer „größtenteils positiven“ Bewertungen hocharbeiten konnte (Stand: 20. Januar 2023, via Steam).

Woran könnten die besseren Wertungen liegen? Es gab zwischen Dezember 2022 bis zum Schreiben des Artikels, am 20. Januar 2023, nach und nach immer neue Patches und Bug-Fixes, die laut einiger Reviews auf Steam, das Game verbessert und die technischen Probleme behoben hätten.

So ließe ich das Spiel inzwischen ohne große, technische Probleme zocken, auch wenn es vom Gameplay und dem Horrorfaktor her bei einigen immer noch eher mittelmäßig abschneidet.

Häufig wird dazu geraten, auf ein Sonderangebot zu warten und sich dann das Spiel zu einem geringeren Preis zu holen.

mkinG: „Das Spiel ist nach den letzten Patches viel besser geworden und es macht jetzt definitiv mehr Spaß. Die Grafik, die Atmosphäre, die Animationen und der Sound sind wirklich toll. Die Geschichte ist allerdings ziemlich mittelmäßig und die Kämpfe sind repetitiv. Insgesamt ist es ein anständiges Spiel, aber ernsthaft, kauft es nicht zum vollen Preis!“

Sittenstrolch: „Tja. Nach gut 30 Spielstunden war das Geheimnis um Callisto’s Protocol auf mittlerem Schwierigkeitsgrad gelöst, aber der große Horror blieb leider aus. Nachdem das Spiel zum Release ungenießbar war, ist es nun einige Patches weiter durchaus spielbar. Wer sich durch ewige Schlauchlevel dodgen möchte, sich über die Steuerung amüsieren und ruhig bleibt, wenn mal 3 Gegner auf einmal kommen, ist hier sehr gut aufgehoben. Meine Empfehlung: Kauft das Game erst im 50 % Sale. In meinen Augen ist der Content zu wenig für den Festpreis“.





„The Callisto Protocol als reinen Grafikblender abzutun, würde dem Titel des Dead-Space-Erfinders nicht gerecht. Dafür steckt einfach zu viel Können im intensiven Spiel mit Licht und Schatten. Diese visuelle Opulenz wird aber mit einem enorm hohen Hardwarehunger bezahlt, der zu Release nicht nur mit brutalen Shader-Kompilierungsproblemen die Kundschaft verärgerte, sondern dem auch das gesamte Leveldesign unterworfen wurde.



Während letzteres so integral ist, dass es sich mit Updates nicht mehr ändern lässt, wurden die eklatanten Technik-Mängel inzwischen weitestgehend behoben. Auch die frustigen Kämpfe gegen Feindgruppen wurden entschärft und der New-Game-Plus-Modus lädt dazu ein, Protagonist Jacob Lee endgültig zum übermächtigen Telekinese-Krieger auszubauen.



Ist The Callisto Protocol in den vergangenen zwei Monaten also zu einem besseren Spiel geworden? Jein. Es ist nun zugänglicher, indem es auf mehr Hardware-Konfigurationen genießbar gemacht wurde. Seine größte Stärke, die Atmosphäre, glänzt unverändert grell, vermag aber die Design-Schwächen beim Speichersystem, den Bosskämpfen und der B-Movie-Story nicht gänzlich zu überstrahlen. Es ist ein erlebenswerter Horror-Trip, aber weit weg von einem Meisterwerk“.



