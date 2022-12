So könnt ihr auf Steam sehen, wie lange ihr schon befreundet seid

Was passiert, wenn ich die maximale Freunde-Anzahl erreicht habe? Ihr könnt auf Steam bis zu 255 Spieler-Accounts als Freunde hinzufügen. Habt ihr über die Jahre hinweg so viele Freunde angesammelt und, dass ihr an das Limit kommt, könnt ihr keine weiteren Einladungen mehr empfangen oder selbst versenden.

