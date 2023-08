Neue ARD-Doku zeigt das deutsche Twitch zwischen Selbst-Ausbeutung und Selbst-Verwirklichung

Eine neue Dokumentation der ARD beschäftigt sich mit dem deutschen Twitch und begleitet Streamer an unterschiedlichen Punkten ihrer Karriere für einige Monate. DoktorFroid, eine Gruppe um den YouTuber LeFloid, plant die Professionalisierung auf Twitch. Shurjoka (25) gewinnt den Preis als deutsche Gamerin des Jahres, zerreibt sich aber in einem Boykott um Hogwarts Legacy. Ein junger Berliner beginnt eine Karriere als Vollzeit-Streamer.

Wann kann man die Doku sehen? Die einstündige Doku „OFF_CAM: So ticken deutsche Twitch-Stars“ läuft Dienstag, dem 15.8., in der ARD-Mediathek.

Wir von MeinMMO haben die Doku vorab sehen können.

Twitch wie Fernsehen

So wird DoktorFroid dargestellt: Die Gruppe um LeFloid hat sich gerade ein neues Hauptquartier für 250.000 € eingerichtet und will „Twitch wie Fernsehen machen“, aber mit direktem Feedback durch den Chat.

Das Thema dieses Teil der ARD-Doku ist vor allem, wie man einen so einnehmenden Job als Influencer mit Familie und Privatleben unter einen Hut bekommt und wie man professionell mit Leuten zusammenarbeitet, die man als seine Freunde sieht.

Forntmann LeFloid ist 12 Stunden am Tag an seinem Handy und wird von den Kollegen damit aufgezogen, dass er nie abschalten kann. Weil er jetzt 3 Kinder hat, hat sich LeFloid mittlerweile Muskeln zugelegt, achtet auf seine Gesundheit und trainiert wie ein Irrer. Das Handy legt er kaum aus der Hand. Sein Leben mit dem Handy hülle ihn in einen “dauerhaften Wattenebel”, erklärt der 35-Jährige. Er müsse da swipen, dort klicken, hier nachfragen. Das komplette Leben und Arbeitsleben finde am Handy statt.

An einer Stelle fragt ihn einer seiner Partner, ob da der Grund sei, warum LeFloid so schwer Urlaub machen könne, weil sein Handy da ruhig sei.

LeFloid reagiert mit Unverständnis, was das denn jetzt soll. Sein Handy sei doch niemals ruhig.

Trainiert 6-mal die Woche: LeFloid.

Sein Partner Olli geht darin auf, die Kameras korrekt einzurichten: Er spricht davon, dass man auf Twitch den Spagat machen muss, einerseits authentisch zu bleiben, während alles ständig professioneller wird. Man sieht ihn auch zu Hause mit seiner Frau, die gerade selbst einen 7-Tage-Stream auf Twitch absolviert. Da erfordert auch der Alltag einiges an Koordination und Planung.

Der Dritte im Bunde, Paul, ist für die Finanzen im Team zuständig. Er hat seine Lebensgefährtin gleich mit in die Arbeit genommen. Die beiden moderieren zusammen eine große Show für Twitch: Um diese Show dreht sich auch die Passage um DoktorFroid. Twitch wie Fernsehen eben, mit Star-Gästen, Budget und immer noch einer Kamera-Perspektive mehr.

Das ist die Schlüssel-Szene: In einer der schönsten Szene der Doku grillen die 3 mit ihren Familien im Grünen: Olli hat eine Wurst in der Hand und erklärt, wie toll und idyllisch er das alles findet. Neben ihm greift LeFloid fast mechanisch zum Handy und starrt wie hypnotisiert drauf.

Olli schaut ihn nur an, zeigt mit einem Finger auf ihn und beginnt zu lachen. LeFloid blickt hoch, fragt. „Was? – Ich hab doch nur“ – Ollo dreht lachend ab und sagt: „Jeder, wie er kann.“

Die Streamer kennen einander, kennen die Schwächen und Stärken des jeweils anderen und haben mit den Jahren offenbar gelernt, damit umzugehen.

12 Stunden am Tag am Handy, auch im Grünen.

Twitch als Mittel im Kampfs gegen das Patriarchat

So wird Shrujoka dargestellt: Die 25-jährige Streamerin Shurjoka beginnt die Doku mit einem Sieg: Sie gewinnt den Deutschen Computerspielpreis als Gamerin des Jahres. Aber ihr Teil der Doku ist auch der mit dem größten äußeren Konflikt.

Denn als Nächstes sieht man, wie Deutschlands größter Twitch-Streamer, MontanaBlack, erklärt, er könne mit ihrer Meinung und ihrer toxischen Art nichts anfangen.

Auch Shurjoka hat sich professionalisiert: Hat 2 Angestellte und mit ihrer Freundin, Freiraumreh, eine Partnerin, die ihr ins Gewissen redet, doch mehr auf ihre mentale Gesundheit zu achten. Denn Shurjoka hat sich in einen Konflikt um das Harry-Potter-Spiel „Hogwarts Legacy“ gestürzt, rief wegen transfeindlicher Aussagen der Autorin J.K. Rowling gar zum Boykott des Spiels auf und erhält nun haufenweise Hassnachrichten, die ihr mehr zusetzen, als sie vielleicht wahrhaben will.

Sie solle sich doch löschen lassen, ihr wird eine Psychose unterstellt. Auch von Gewaltandrohungen und Vergewaltigungs-Phantasien ist die Rede. Wie soll man damit umgehen? Freiraumreh ist für “kürzer treten, eine Pause machen”, es helfe doch der queeren Community auch nicht, wenn Shurjoka daran zerbreche. Aber die Streamerin lacht nur hilflos: Dass sie ihre Aufgabe über ihre eigene mentale Gesundheit stelle, sei doch selbstverständlich. Sie wundert sich, dass man darüber überhaupt diskutiere.

Ernste Gespräche über mentale Gesundheit bei Shurjoka.

Die Doku lässt Shurjoka viel Raum, ihre eigene Position darzustellen und den Raum nutzt Shurjoka, um sich als jemand zu inszenieren, der fürs Gute kämpft, ohne dabei auf sich selbst Rücksicht zu nehmen:

Sie setze sich für marginalisierte Gruppen ein, auch wenn es ihrer eigenen Karriere schade.

Ein Manager einer anderen Agentur habe ihr davon abgeraten, sie könnte so viel mehr Geld verdienen, wenn sie das lasse. Sie könne aber einfach nicht anders

Sie wolle die Person sei, die sie selbst mit 16 gebraucht hätte

Aber man sieht, wie sehr ihr der konstante Konflikt im Laufe der Zeit zusetzt, bei denen die Kameras der ARD sie begleiten. Sie kann bei diesem Thema einfach keine Distanz finden, sagt sie. Es gehe ihr schlicht zu nah.

Die Doku schwankt zwischen intimen Momenten, die Shurjoka im Wald mit ihren Hunden zeigen, wo sie über ihre Depression und ihre bipolare Persönlichkeit spricht, und ausgelassenen Live-Stream-Szenen, in denen die Assistentin noch im Plastik-Dino-Kostüm auf die Bühne springt und für Lacher sorgt.

Auch der Teil der Doku zeigt: Twitch ist lange nicht mehr „Junge Frau mit Mikrofon alleine in ihrem Zimmer“, sondern schon Büro und Mitarbeiter, aber alles noch zwei, drei Stufen weniger steril und professionalisiert als DoktorFroid in ihrem 10.000€-Miete-pro-Monat-Studio.

Im Wald hat Shurjoka keinen Handy-Empfang, da kann sie mal abschalten.

“Erzähl uns was, womit wir nicht gerechnet haben, CIS-Hetero-Mann”

Das ist die Schlüssel-Szene ihres Teil: In einer Szene der Doku wird klar, warum Shurjoka so stark polarisiert.

Die 25-Jährige reagiert auf den YouTuber „Der Dunkle Parabelritter“, der erklärt, warum der Boykott von Hogwarts Legacy zum Scheitern verurteilt ist: Nur weil eine Autorin im Internet sich zu einem Thema äußert, mit dem die meisten nichts zu tun habe, sei ein Großteil der Öffentlichkeit nicht bereit, auf ein Spiel zu verzichten, das Teil der eigenen Kindheit sei. Ihm sei der Boykott-Aufruf egal.

Shurjoka schüttelt voller Unverständnis den Kopf und sagt: „Erzähl uns was, womit wir nicht gerechnet haben, CIS-Hetero-Mann.“

Am Ende ihres Teils der Doku wird eingeblendet, dass Shurjoka nach Ende der Dreharbeiten in den nächsten Shitstorm rutschte.

Twitch, wenn man davon leben will, aber es nicht kann

Das ist der Teil mit Bdarf: Bdarf ist ein Twitch-Streamer aus Berlin, der sich eigentlich erst eine Karriere aufbauen will, aber sich dazu entschieden hat, All-In zu gehen und gleich Vollzeit zu streamen.

Viele andere Optionen als Twitch scheint er für sich und sein Leben gerade nicht zu sehen: In seinen alten Job, auf dem Bau, will er nicht zurück. Drogen verkaufen, um sich das Party-Leben in Berlin zu finanzieren, kommt für ihn auch nicht infrage. Also Twitch.

800 € setzt er sich als Ziel, die er monatlich auf Twitch verdienen wird. Am Ende der Dokus sind’s 200 €. Er merkt schmerzhaft, dass Einsatz und Wille auf Twitch nicht zum sofortigen Erfolg führen. Will aber dennoch weitermachen: Nur weg wagt, gewinnt.

Sein Umfeld unterstützt ihn war bei der Idee, das mit Twitch doch mal zu versuchen, so richtig an seinen Erfolg glaubt aber wohl niemand. Selbst der Streamer selbst lässt immer wieder durchblicken, dass er eigentlich vor einer unlösbaren Aufgabe steht. Denn er hat weder die Kontakte noch den unfairen Vorteil, um so durchzustarten, dass Twitch als Lebensunterhalt wirklich eine Option ist.

Bdarf wird von seiner Freundin Judy, einer Erzieherin, unterstützt.

Das ist die Schlüssel-Szene seines Teils: Auf einem Event in Berlin trifft er den großen Twitch-Streamer Tanzverbot und muss allen Mut zusammen nehmen, um ihn anzusprechen. Er beginnt dann mit „Kennst du mich noch?“ und kriegt ein „Leider nicht mehr zurück.“ Letztlich erinnert sich Tanzverbot aber doch an eine Szene von früher, umarmt ihn und lässt ein Abo da.

Bdarf weiß, wie das Spiel funktioniert. Tanzverbot könnte ihn pushen, ihm mit einem Raid oder einem Shoutot den Schub auf Twitch verleihen, den er so dringend braucht. Aber letztlich wird das Treffen ohne Konsequenz bleiben.

Irgendwie auch bezeichnend: Beide Streamer sind in Begleitung ihrer Freundinnen auf dem Event, die beide nur stumm daneben stehen und sich das wortlos anhören.

Zum Glück erkennt Tanzverbot ihn wieder.

ARD-Doku zeigt, wie verschieden und unfair Twitch ist

Lohnt sich die Doku? Ja, sie lohnt sich, solange man keine bahnbrechenden, neuen Einblicke erwartet.

Die Doku gibt eine kurze Übersicht darüber, wie Twitch „hinter den Kulissen“ funktioniert. Die Autoren haben sich aber arg viel vorgenommen, gleich 3 so verschiedene Projekte zu begleiten, da wäre weniger mehr gewesen.

DoktroFroid und Shurjoka sind zudem einzigartige Projekte:

DoktorFroid ist eigentlich keine originäre Twitch-Gruppe, sondern das ist ein erfolgreicher YouTuber, der sich Partner gesucht hat, um „auch“ Twitch zu machen

Shujroka nimmt auf Twitch eine Sonder-Rolle ein. Durch den Fokus auf Aktivismus und wie krass sie polarisiert, gibt es da – auch international – kaum Vergleichbares.

Bei beiden fehlt in der Doku die Vorgeschichte, wie sie so groß wurden, um sich eigene Studios und Mitarbeiter finanzieren zu können.

Die Autoren der Doku lassen die Streamer selbst ihre eigene Geschichte erzählen und deuten die Brüche und Probleme in der Narrative nur an. Gerade bei Bdarf wünscht man sich, dass ihm mal einer mit Ahnung erklärt hätte, wie schwierig es ist, mit Twitch seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, bevor er da „All in“ geht.

Auch bei Shurjoka, die viel Gegenwind verspürt, wünscht man sich eine kritischere Stimme als Freiraumreh, die ihr sagt, doch mehr auf sich selbst zu achten.

Letztlich zeigt die Doku, wie divers, aber auch unfair Twitch ist: Denn der Einzel-Streamer ohne Geld, Kontakte und Reichweite konkurriert mit Personen und Firmen, die seit Jahren im Business sind, um denselben Zuschauer und dieselben „Placements“, also Werbe-Deals.

Die Streamerin Shurjoka ist in den letzten Monaten unfreiwillig zu einem Thema auf Twitch geworden:

