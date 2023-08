23-jährige deutsche Twitch-Streamerin löst seltene Belohnungs-Funktion bei Twitch aus und ist überfordert

Immortals of Aveum möchte für ein grandioses visuelles Erlebnis sorgen. Genau das zeigt der neue Trailer, der glatt eine Szene in einem Kinofilm sein könnte.

23-Jährige kämpft sich mit 7-Tage-Stream in die Twitch-Charts – Ist so kaputt, dass sie von verbotenen Dingen träumt

Als immer mehr Subs innerhalb von Sekunden verschenkt wurden, äußerte sie nur: „Das ist ja wirklich selten! Ihr verschenkt ja wirklich alle Subs! What the Fuck?“. Reved erhielt dabei innerhalb von Minuten 1780 Abonnenten, auch bekannt als “Subs” und 55.168 Bits. Sie versuchte daraufhin sich bei jedem einzeln zu bedanken, merkt aber schnell, dass sie nicht hinterherkam.

Was ist ein Hype-Train? Die Plattform Twitch bietet ihren Streamern eine Belohnungs-Funktion namens Hype-Train . Dieser wird ausgelöst, wenn Support-Events, also das Verschenken von Abos oder Bits, auf einem Kanal einen bestimmten Wert erreichen, die der Streamer vorher festgelegt hat. Sobald der Hype-Train gestartet ist, fängt an, ein Countdown abzulaufen, in der die Community ihre Unterstützung zeigen kann, um Level aufzusteigen.

Auch dieses Jahr passierten wieder die spektakulärsten Situationen in ihrem 7-Tage-Stream. Dieser startete am 28.07.2023. Inmitten der Erschöpfung überraschte sie ihre Zuschauer mit einer witzigen Story , die sie mitten im Halbschlaf erzählte. Sie berichtete davon, dass sie im Traum Koks ziehen musste und es einen Aufstand gab, welcher sie dann aus ihrem eigenen Haus geworfen hat.

Die erfolgreiche Streamerin Antonia „Reved“ Staab (23) befindet sich derzeit mitten in ihrem jährlichen 7-Tage-Stream, bei dem sie rund um die Uhr live auf der Plattform Twitch streamt. Schon 2022 begeisterte sie ihre Zuschauer mit dem unterschiedlichsten Content in ihrer Streaming-Woche.

