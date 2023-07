23-Jährige kämpft sich mit 7-Tage-Stream in die Twitch-Charts – Ist so kaputt, dass sie von verbotenen Dingen träumt

Antonia „Reved“ Staab (23) streamt aktuell 7 Tage am Stück auf Twitch – auch im Schlaf. Sie berichtet von ihrem Traum, wo sie Koks gezogen hat und aus ihrem Haus herausgeworfen worden ist.

Wer ist das? Reved, oder auch bekannt als Toni, ist eine deutsche Streamerin und Content Creatorin, die sich in den letzten Jahren in der Gaming-Community einen Namen gemacht hat. Mit ihrem charmanten Auftreten und ihrer Begeisterung für Videospiele hat sie eine große Fangemeinde um sich versammelt.

Auf Plattformen wie Twitch, YouTube und TikTok teilt sie ihre Streaming-Erlebnisse und unterhält ihre Zuschauer mit lustigen und spannenden Inhalten. Von Gaming, Reactions und IRL-Streams bis hin zu Quiz-Shows und Musik-Streams – es ist für jeden etwas dabei und genau das ist eines ihrer Erfolgsgeheimnisse.

Mehr über die Streamerin Reved könnt ihr in diesem Video erfahren:

Mehrere tausend Menschen schauten ihr beim Schlafen zu

Was hat es mit dem 7-Tage-Stream auf sich? 2021 streamte Reved 341 Stunden am Stück, sprich 14 Tage lang. Damit brach sie ihre eigenen Rekorde – 75.000 Menschen sahen ihr dabei zu. Durch diesen Erfolg war sie noch mehr angespornt und nahm sich vor, jedes Jahr einmal 7 Tage am Stück zu streamen.

Im Jahr 2022 hielt sie dann ihren ersten offiziellen 7 Tage Stream ab. Dort baute sie Lego-Modelle auf, moderierte Quiz-Shows, reactete auf andere Videos und Creator, kochte, hat sich ein Tattoo stechen lassen, machte Sport, spielte Videospiele – und schlief vor der Kamera.

Auch dieses Jahr findet wieder ein 7-Tage-Stream statt. Gestartet ist dieser am 28.07.2023. Was dort alles schon passiert ist und noch passieren wird, findet ihr auf einer extra erstellten Homepage von ihr: Zeitplan 7-Tage-Stream von Reved

Was passierte in dem aktuellen 7-Tage-Stream? Der Clou dieses besonderen Livestreams besteht darin, dass die Streamerin sogar ihren Schlaf öffentlich zur Schau stellt. In einem extra eingerichteten Schlafbereich, der Teil ihres Streaming-Raums ist, legte sie eine Matratze auf und ließ die Kameras laufen, während sie die Nacht durchschlief.

Am 30.07.2023 gegen 7 Uhr morgens, offenbarte Reved in einem Halbschlafzustand eine kuriose Äußerung. Sie erzählte ihren Zuschauern, dass sie im Traum Kokain konsumiert hätte – eine Erfahrung, die sie in der Realität noch nie gemacht hat. Dieses kuriose Statement sorgte für Aufsehen und wurde bei vielen auf die Startseite von TikTok gespült.

Ich musste gerade im Schlaf Koks ziehen. Ich habe noch nie Koks gezogen. Ich habe mit beiden Nasenlöchern Koks gezogen. Voll kacke! Und dann musste ich zu Penny einkaufen gehen. Und dann war da ein Aufstand … und alle Leute wollten mich aus meinem alten Haus rauswerfen.

Den vollständigen Clip könnt ihr hier sehen:

Was bedeutet das für Reveds Zuschauerzahlen? Trotz dieser skurrilen Situation erfreut sich Reved weiterhin wachsender Beliebtheit. Mit ihrem außergewöhnlichen 7-Tage-Stream hat sie nicht nur ihre treuen Fans begeistert, sondern auch neue Zuschauer angezogen.

Ihre Zuschauerzahlen stiegen rasant an, und es gelang ihr, auf Platz 3 der deutschen Twitch-Charts zu springen. Damit überholt sie aktuell sogar bekannte Größen wie MontanaBlack88 und Gronkh (via Sullygnome).

Reveds unkonventioneller Ansatz, ihren Schlaf öffentlich zu streamen, mag zwar polarisieren, doch ihre aufrichtige Art und ihre Begeisterung für Gaming machen sie zu einer faszinierenden und vielseitigen Persönlichkeit. Sie zeigt damit, dass die Gaming-Community auch Platz für unkonventionelle Ideen hat.

