Fans überreden kleinen Twitch-Streamer zu irrem Projekt, um ihn zu unterstützen – Ist jetzt seit 26 Tagen live

Die Community eines deutschen Twitch-Streamers hat ihn zu einem irren Projekt überredet, weil sie ihn unterstützen wollten. Jetzt ist er seit fast einem Monat live.

Um wen gehts? RaizorDATA ist ein deutscher Content-Creator. Bekannt ist er vor allem für YouTube-Videos zu verschiedenen Pokémon-Spielen. Der Hauptkanal von Raizor hat auf YouTube knapp 47.000 Abonnenten, seine Videos erreichen regelmäßig über 10.000 Aufrufe.

Außerdem streamt Raizor regelmäßig auf Twitch, wo es ebenfalls hauptsächlich um Pokémon, aber auch um Super Mario geht. Dort ist seine Reichweite jedoch deutlich geringer, in den vergangenen 90 Tagen schauten ihm durchschnittlich 73 Zuschauer zu (via Sullygnome).

Trotz der vergleichsweise geringen Zuschauerzahl ist ihm seine Community auch auf Twitch treu ergeben und überredete ihn vor knapp einem Monat zu einem irren Projekt, bei dem sie ihn finanziell unterstützen wollten.

Was ist das für ein Projekt? Die Fans des Content-Creators haben ihm einen sogenannten Subathon vorgeschlagen, um ihn unterstützen zu können. Das ist ein Stream, der mit jedem Abo, das der Streamer erhält, um eine gewisse Zeit verlängert wird. Im Fall von Raizor sind das 4 Minuten pro Sub.

Den Subathon startete Raizor auf Wunsch seiner Zuschauer vor mittlerweile 27 Tagen (via Twitter). Seither wuchs die Sub-Zahl des Streamers auf über 2.700 an und er hat noch knapp 205 Stunden auf der Uhr, bis er die Übertragung beenden darf (Stand: 11. Mai via Twitch).

In den vergangenen 30 Tagen war Raizor über 580 Stunden live.

Wieso möchte die Community Raizor unterstützen? Raizor hat sich vor knapp einem Monat in einem Stream an seine Community gewandt. Dabei hat er eine Veränderung in seinem persönlichen Umfeld erklärt, die ihn dazu bewegt, innerhalb von Deutschland umzuziehen.

Der Streamer möchte zurück an den Ort, wo er sich am wohlsten fühlte – und seine Community bestand umgehend darauf, ihn bei dem Umzug unterstützen zu wollen. Der Vorschlag eines Subathons wurde dabei regelmäßig von den Zuschauern wiederholt, bis das Projekt dann Wirklichkeit wurde.

