Veteran streamt 103 Stunden am Stück auf Twitch, weil er nicht mehr schlafen kann

Er selbst sagt: Sein Körper wäre mittlerweile so auf den Schlafmangel eingestellt, dass andere gar nicht merkten, wie lange er schon wach sei. Auf die wirke das einfach so, als habe er nur eine lange Nacht hinter sich.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to