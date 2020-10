Twitch-Streamer suchtet WoW Classic, zeigt völlig zugemüllte Wohnung

Ein Spieler von WoW Classic zeigte auf Twitch seine zugemüllte Wohnung mit dem Satz: „Das machen Rang 14 und die Depression aus einem.“ Der Clip ging viral, die Leute bestaunten das Chaos mit Entsetzen. Mittlerweile räumt der junge Mann seine Wohnung auf: Da ist einiges zu tun, Pizzaboxen stapeln sich mannshoch, ein Berg aus Cola-Flaschen muss abgetragen werden.

Das ist der Clip: Der Streamer sagt: „Das machen Rang 14 und Depression aus einem“ und lässt die Kamera über seine Küche schweifen:

Man sieht zig leere Pizza-Schachteln, die alle offenbar vom selben Lieferservice aus der Nähe stammen

Der Küchenbereich ist zugestellt mit angebrochenen Gläsern von Erdnussbutter und anderen Brotaufstrichen – der Streamer lacht und sagt, er verschütte ständig Kaffee

Der Clip hat mittlerweile über 150.000 Aufrufe, dabei hat der Streamer im Schnitt nur so 20 Zuschauer.

Ich räum auf – nur dieses Jahr noch nicht

In weiteren Clips zeigt der Streamer einen Berg aus Cola-Flaschen, weitere Türme an leeren Pizza-Schachteln und kommentiert das mit:

Ich leb seit sechs, sieben Jahren hier. Ich hab aufgeräumt. Nur dieses Jahr hab ich mich dazu entschlossen, es nicht zu tun. Rukk1

Dann bekommt er von einem Twitch-Zuschauer den wertvollen Tipp, die Cola-Flaschen doch zu zerdrücken, dann passen mehr in den Aufräum-Behälter.

„Rang 14“ in WoW gilt als seelenfressender Grind

Was ist da mit Rang 14? Im MMORPG WoW gab es in der Anfangszeit einen gefürchteten Grind, den nur die härtesten Spieler auf sich nahmen. Da galt es im PvP den Rang 14 zu erreichen. Das war ein PvP-Rang in WoW: der Oberste Kriegsfürst oder Großmarschall.

Das Problem war, dass der Rang es erforderte, eigentlich konstant 16 Stunden am Tag PvP zu spielen. Denn wenn man Pausen einlegten, fiel man zurück.

Rang 14 war ein knochenharter Grind, den nur wenige schafften und der dann über Jahre als Mythos kursierte, wie unfassbar hart und suchterzeugend WoW damals war: Das war eine Leistung, die man eigentlich nur erbringen konnte, wenn man dafür alle anderen Aspekte seines Lebens aufgab, war die allgemeine Meinung.

Überhaupt galt WoW Mitte der 2000er als ein Sucht-erzeugendes Spiel, das Leben zerstören konnte.

Wie ich mal süchtig nach WoW war – und warum ich mit Classic wieder als Casual einsteige

Blizzard hat dieses ganze PvP-System später überarbeitet. Doch mit WoW Classic kam das Grind-System 2019 wieder in der Urform zurück.

Wieder war es ein hammerharter Grind. Die ersten erreichten im Februar 2020 tatsächlich den Rang 14 – viele andere Spieler sind an dem Grind aber zerbrochen. Der Twitch-Streamer Sodapoppin gab auf: Er sei mittlerweile einfach zu alt dafür.

WoW-Sessions mit bis zu 16 Stunden auf Twitch

Die Statistiken sagen, dass der Streamer Rukk1 in den letzten 90 Tagen mehr als 10 Stunden pro Tag gestreamt hat. Im August und September hat er viele Marathon-Streams in WoW, die bis zu 16 Stunden dauerten (via sullygnome).

Rukk1 hat diesen Grind wohl mit seinem Jäger „RukknRoll“ auf sich genommen und darüber augenscheinlich andere Aspekte seines Lebens vernachlässigt.

Offenbar hat er sich seit einigen Monaten nur von Pizza ernährt, aber konnte sich nicht dazu aufraffen, die Schachteln in irgendeiner Form zu entsorgen.

So geht das weiter: Es ist ein seltsamer Prozess, der sich da live ereignet.

Der Streamer Rukk1 scheint seine Rolle als „depressiver Nerd“ voll anzunehmen und damit zu kokettieren. In Twitch-Clips sagt er: „Duschen sei was für Normies“.

Er unterstreicht seine Depression.

Nachdem der Clip nun viral ging, sagt er in seinem Discord etwa: „Wenn man aus den falschen Gründen berühmt ist, ist man immer noch berühmt, oder?“

Ein Gutes scheint die Aktion jetzt zu haben: Im Moment streamt Rukk1 kein WoW mehr, sondern ist in „Just Chatting“ unterwegs. Er räumt seine Wohnung auf und holt sich da beim Chat direkt Tipps, welche Reiniger er verwenden soll.

Die Situation geriet außer Kontrolle, aber jetzt geht er’s an

Das sagt der Streamer selbst: Wir von MeinMMO konnten Rukk1 einige Fragen nach seinem aktuellen Stream stellte, in dem er seine Wohnung aufräumte. Nach seinem Alter gefragt, sagte er, er sei Mitte 30.

Wir fragten ihn dann, wie es ihm geht. Es wirke ja fast so, als mache er sich über seine Depression lustig.

Rukk1 sagte: Mit der Depression gehe er in der Tat locker um, aber das sei überhaupt kein Scherz für ihn. Er habe seine geistige Gesundheit vernachlässigt. Die Situation geriet außer Kontrolle. Jetzt wolle er das aber angehen.

Aber er versucht auch die humorvolle Seite seiner Situation zu sehen – es bringe ja auch nichts nur darüber zu brüten.

Die Reaktionen auf den Clip und dass er jetzt anfängt, seine Wohnung aufzuräumen, haben ihn beeindruck. Damit hatte er nie gerechnet:

„Diese ganze Aufmerksamkeit ist ziemlich irre. Eigentlich dachte ich, dass ich nur für die üblichen Leute streame, die bei mir rumhängen. Als es dann abhob, war das eine Überraschung, aber wie positiv alle reagierten, war echt überwältigend. Es meldeten sich eine Menge Freunde, die ich lange nicht gesehen habe, und sagten, ich mach das gut. Neue Leute ermutigten mich. Die sagten, ich inspiriere sie dazu, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Leute schrieben mir Nachrichten: Hey, ich kenn dich nicht, aber ich weiß, wie es dir geht, und ich bin da, wenn du reden willst Rukk1

Das Bild ist aus dem Discord von Rukk1.

„Alleine hätte ich das nie gemacht“

Wir fragten dann zugegeben etwas suggestiv, ob es so wäre, dass er seine dreckige Wohnung gezeigt habe, um seine Probleme öffentlich zu machen und sich dazu zu zwingen, sie anzugehen, ob das eine „Selbst-Therapie durch Twitch war.“

Er sagte: Er weiß, dass er das nie alleine gemacht hätte. Er redete sich zwar ein, dass er es macht, aber dazu kam es nicht.

Es war dann der Punkt erreicht, dass er sich sage: „Okay, ich hab keine Ideen mehr. Twitch sorgt dafür, dass ich mich geistig wohl fühle. Ich stream es mal und schaue, was passiert.“

Das dreckige Zimmer auf Twitch zu zeigen und mit dem Aufräumen zu Beginn war für ihn dann wie ein Anlass, es wirklich durchzuziehen und mit dem Aufräumen anzufangen. Das Streamen hat ihm neuen Schwung gegeben.

MMORPGs gelten als „Süchtig-Macher.“

WoW etablierte das Genre „MMORPG“ als Massen-Phänomen vor gut 15 Jahren im Westen. Seit damals kursiert das Bild eines MMORPG-Spielers, der so süchtig nach einem Game ist, dass er darüber alle anderen Aspekte seines Lebens komplett vernachlässigt und nur noch für das Spiel lebt.

Wir haben uns darüber auf MeinMMO mit einem Experten unterhalten:

Warum machen MMORPGs süchtig? Wir haben einen Psychologen gefragt

Wenn ihr das Gefühl habt, ihr fühlt euch gerade nicht wohl und habt Verhaltensmuster entwickelt, die ihr nicht gut findet, könnt und solltet ihr euch an überregionale Krisentelefone widmen.

Die Telefonseel-Sorge erreicht ihr unter:

Tel.: 0800 / 11 10 111

Tel.: 0800 / 11 10 222

Rund um die Uhr

www.telefonseelsorge.de

Update: Wir haben den Artikel am 6.10. um 15:50 Uhr mit Informationen aus einem Interview ergänzt, das wir mit dem Streamer führen konnten.