Einige fordern Bann für die gamescom-Rüpel – Aber Streamer fühlt sich sicher: „Twitch ist nicht die Internet-Polizei“

Auf der gamescom 2022 kam es zu einer Rangelei zwischen deutschen Twitch-Streamern wie Tanzverbot, Scurrows und orangemorange. Auf Twitter wurde danach die Forderung laut: Twitch solle die Streamer für ihr aggressives Verhalten auf der gamescom von der Streaming-Plattform verbannen. Doch einer der Beteiligten, Casino-Streamer Scurrows, ist sich sicher: Rechtlich geht das gar nicht. Sollte Twitch ihn wirklich bannen, werde er sich zurück auf die Plattform klagen.

Was ist auf der gamescom vorgefallen?

Einige deutsche Twitch-Streamer waren in einen handgreiflichen Konflikt auf der gamescom 2022 verwickelt. Zuerst fielen wüste Beschimpfungen, dann kam es zu einem Gerangel. Der Konflikt entbrannte zwischen einer Gruppe um die Casino-Streamer orangemorange und Scurrows auf der einen Seite und dem Twitch-Streamer Tanzverbot auf der anderen Seite.

Bei der Aktion wurde niemand verletzt, obwohl Becher und Arme flogen. Laut dem Veranstalter, der gamescom, hätten alle Parteien versichert, keine Anzeige zu erstatten. Von der gamescom hieß es: Man respektiere das.

Am Freitag, dem 26. August, kursierten mehrere Videos von dem Vorfall auf Twitter und lösten Empörung in der Öffentlichkeit aus. Viele Leute schrieben: Die gamescom solle für Spiele da sein, nicht für solch ein Verhalten. Es wurden auch Forderungen laut, Twitch solle die beteiligten Streamer bannen.

Nach Prügelei: Tanzverbot und Scurrows durften wieder auf gamescom, sorgten direkt für weitere Skandale

Twitch-Passus regelt „Verhaltensweise außerhalb von Twitch“

Das war die Forderung nach dem Eklat: Ein viel beachteter Tweet nach dem Vorfall kam von Twitch-Streamer Dracon. Er verwies auf einen Passus in den Twitch-Regeln, die „Verhaltensweisen außerhalb von Twitch“ betreffen. Das sind relativ neue Regeln: Sie wurden im April 2021 aktualisiert.

In den Regeln heißt es, dass Straftaten von Twitch-Benutzern auch ein Sicherheits-Risiko für die Twitch-Community darstellen, selbst wenn sie komplett außerhalb von Twitch begangen werden.

Ein Passus, den Dracon herausstellt, bezieht sich auf „Handlungen, die die körperliche Unversehrtheit der Twitch-Community unmittelbar und eindeutig bedrohen.“

Mitglied von PietSmiet fordert Twitch-Bann – Bekommt viel Zuspruch

In einem Tweet fordert der Twitter-Nutzer „Don Jay“ von der Gaming-Gruppe Pietsmiet am 26. August, Twitch solle jetzt die beteiligten Streamer wie orangemorange oder Tanzverbot bannen (via twitter).

Der Tweet bekam 15.880 Likes.

Der Twitch-Streamer Scurrows.

„Twitch ist nicht die Internetpolizei“

Das sagt einer der Beteiligten dazu: Der Twitch-Streamer Theo „Scurrows“ Bottländer hat sich auf Twitter ausgiebig zu der Forderung geäußert, ihn bannen zu lassen.

Scurrows sagt:

Um mal klarzustellen: Twitch ist nicht die Internetpolizei. Sie können dich für dein Verhalten z.B. auf YouTube nicht auch auf Twitch dafür bannen. Und erst recht nicht wegen Vorfällen, die offline stattgefunden haben. Scurrows

Zu dem Passus in den Regeln sagt er: Diese Regeln würden keiner Prüfung eines Gerichts standhalten. Twitch könne in die Regeln ja auch schreiben, jemand werde zum Tode verurteilt. Das sei dennoch nicht wirksam.

Scurrows scheint sich sicher zu sein, dass auf ihn keine Konsequenzen warten. Sollte er gebannt werden, hat er schon mit einer Klage gedroht. Auf den Hinweis, eine solche Verhandlung könne sich über Jahre ziehen, wie beim Streamer Phantomlord, verwies er auf die Möglichkeit, sich per einstweiliger Verfügung sofort wieder auf Sendung zu klagen.

Der Streamer Scurrows hält die Regeln von Twitch für unwirksam.

Scurrows sieht sich ohnehin als Opfer an, wie er in einem aktuellen Video auf YouTube ausführt. Er glaubt, die öffentliche Stimmung sei ihm gegenüber nur so negativ, weil er als „Casino-Streamer“ in der Kritik steht. Der Aggressor sei Tanzverbot, der sich „wie ein Wildschwein“ verhalten habe (via youtube).

Allerdings sind die Tweets von Scurrows im Moment nicht mehr einsehbar, sein Twitter-Account wird als „Existiert nicht mehr“ markiert.

Scurrows ist sich sicher: Das deutsche Grundgesetz schützt ihn.

Streamer hat sich 2021 nach 3 Jahre Bann auf Twitch zurückgeklagt

Warum ist sich Scurrows da so sicher? Scurrows weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, sich auf Twitch zurückzuklagen. Denn er war ab 2018, 3 Jahre lang, von Twitch gebannt.

Er zog gegen den Bann vor Gericht.

Wie die Seite Streamrant berichtet, war es Scurrows nach einer Niederlage vor dem Landgericht, offenbar mit einer Klage bei dem Oberlandesgericht gelungen, den Bann aufheben zu lassen und wieder auf Twitch zu streamen (via streamrant).

Der deutsche Twitch-Streamer Tanzverbot sagt, er wurde vor dem Vorfall provoziert.

Kommen Konsequenzen für die beteiligten Twitch-Streamer? Wahrscheinlich nicht. Es gibt offenbar hohe Hürden, bevor Twitch einschreitet und ein Verhalten bestraft, das nicht direkt auf Twitch erfolgt ist.

Es ist zwar bekannt, dass Twitch sensibel auf öffentlichen Druck reagiert, aber da ging es in der Vergangenheit immer um Clips von Vorfällen, die auf Twitch stattgefunden haben, wie etwa das berühmte „Uiiii“-Video von MontanaBlack.

Auch mit einem Ausschluss von der nächsten gamescom muss offenbar niemand rechnen. Die Streamer durften nach dem Vorfall wieder auf die Veranstaltung. In einem Statement sagt die gamescom, man habe sie darauf hingewiesen, dass die gamescom kein Ort für Gewalt ist.

Allerdings könnten Scurrows andere Probleme drohen:

Der Streamer verdient sein Geld auf Twitch mit Casino-Streams.

Diese Streams stehen weltweit stark in der Kritik.

Laut Twitch untersucht man gerade eingängig, ob man diese Inhalte auf Twitch überhaupt haben will.

Auf der gamescom ging es wirklich um Spiele:

Twitch bannt nur in seltenen, sehr krassen Fällen außerhalb der Plattform

Hat Twitch schon mal wen für ein Verhalt außerhalb von Twitch bestraft? Es sind wenige Fälle bekannt geworden, in denen Streamer für ein Verhalten außerhalb von Twitch gebannt wurden. Es sind dann oft sehr krasse Beispiele.

Der Streamer Leafy wurde im September 2020 von Twitch gebannt, nachdem er in einen Streit mit dem YouTuber Ethan „h3h3“ Klein verwickelt war. Der hatte auf Twitter ein Video gezeigt, in dem Leafy mit einer versteckten Waffe zu einem Protest gegangen war. Das könnte auf Twitch zu einem Bann geführt haben.

Es gibt einen Vorfall aus dem Juni 2019: Da wurde der Twitch-Streamer „Methodjosh“, der führenden WoW-Gilde Method, permanent von Twitch gebannt. Niemand wusste damals so recht, warum (via dotesports). Denn auf Twitch selbst wurde kein Verhalten beobachtet, dass eine solch harte Strafe gerechtfertigt hätte.

Später stellte sich heraus, dass dem Streamer vorgeworfen wurde, eine Frau vergewaltigt zu haben. Die Polizei kam bei einer Ermittlung zu keinem Ergebnis, aber der Streamer wurde permanent von Twitch gebannt. In den Bann spielten wohl auch Medienberichte mit hinein, die aber schon 4 Monate vorher erschienen und die nicht derart schwerwiegend waren (via kotaku).

Später erhoben weitere Frauen Vorwürfe gegen den Streamer und es kam im Juni 2020 zu einem Eklat, der zu einer zeitweisen Auflösung der Gilde Method führte.

Ein ähnlicher Fall für einen Bann für ein Verhalten außerhalb von Twitch könnte der permanente Bann von DrDisrespect sein: Bis heute ist der Öffentlichkeit nicht bekannt, warum DrDisrespect permanent von Twitch gebannt wurde, nachdem er wenige Monate zuvor einen hoch dotierten Exklusiv-Vertrag unterschrieb.

Der Bann lässt sich nicht mit „Verhalten im Stream“ erklären.

Manche vermuten, Twitch könnte DrDisrespect wegen einer veränderten Marktlage gebannt haben oder weil er in Verhandlungen mit Twitch über einen Exklusivvertrag gelogen hat:

