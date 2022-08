Auch die Leiterin der Bereiche Marketing und Kommunikation bei Xbox in Deutschland fordert mehr Konsequenzen, wie etwa Hausverbot bei Gewalt. Die gamescom 2022 sei nicht die gamescom, auf die sie gehen wolle (via Twitter ).

Einigen Twitter-Nutzern geht das alles jedoch noch nicht weit genug. Sie finden, die Beteiligten an der Prügelei hätten für dieses und nächstes Jahr ganz von der gamescom ausgeschlossen werden sollen. Sogar eine Twitch-Sperre wird gefordert (via Twitter ).

So weite Wellen hat die Auseinandersetzung geschlagen: Über die Handgreiflichkeiten zwischen den Streamern Tanzverbot, Orangemorange und Scurrows wurde nicht nur in der Gaming-Szene berichtet.

