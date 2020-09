Pokimane ist die einzige Frau an der Spitze von Twitch. Das macht sie zu einer Exotin, die in die Kritik von Leuten kommt, die sagen: Die nutze ihre weiblichen Reize aus, um Erfolg zu haben.

Es ist zwar nicht klar, für was er genau gebannt wurde, aber er scheint da ein Gesamtpaket zu sein, mit dem weder YouTube noch Twitch was zu tun haben wollen, auch wenn er damit erfolgreich ist.

Über das Video wurde viel gesprochen. Einige fragten offen, ob Twitch wirklich so jemanden auf der Plattform haben will.

Neben Pokimane war Leafy in einen Streit mit dem YouTuber Ethan „h3h3“ Klein verwickelt. Der teilte auf Twitter ein Video: In dem Clip sagte Leafy, er sei mit einer versteckten Waffe zu einem Protest gegangen, um wen zu suchen, den er erschießen kann.

In letzter Zeit störten sich aber andere, männliche Content-Creator an ihr:

Was war das für ein Konflikt? Die 24-jährige Imane „Pokimane“ Anys ist die größte Streamerin der Welt und die einzige Frau, die es auf der Streaming-Plattform Twitch in die Top-Ränge geschafft hat.

In den letzten Monaten gab es Ärger zwischen dem YouTuber LeafyIsHere und der Twitch-Streamerin Pokimane. Leafy warf der Streamerin vor, Zuschauer finanziell auszunutzen, weil die in sie verliebt seien. Nun ist Leafy auf Twitch und YouTube gebannt: Seine provokative Art wurde ihm offenbar zum Verhängnis.

