Deutscher Streamer gewinnt vor Gericht gegen TikTok – Hat sich schon erfolgreich auf Twitch zurückgeklagt

Auf Twitter gratuliert man Sacurrows in jedem Fall für seinen Sieg. Ohnehin scheint der Streamer in den letzten Wochen, zumindest vor seinem Twitch-Bann, eine starke Phase erlebt zu haben:

Ohnehin habe er „dicke, dicke Ordner“ und könne jeden zur Rechenschaft ziehen, der sich ihm in irgendeiner Form in den Weg stellt.

So hat er jetzt in einem Konflikt mit der Streamerin Shurjoka einigen Leuten, die ihn kritisiert haben, öffentlich auf Twitter mit seinen Anwälten und Abmahnungen gedroht.

Der Streamer hatte sich mit Rollenspiel in GTA V einen Namen gemacht, war von Twitch aber 2018 permanent gesperrt worden. Ihm wurde Hassrede vorgeworfen: Er hatte angeblich Kommentare auf YouTube geliket, die gegen die Streamer-Kollegen Shlorox und Tinkerleo gerichtet waren (via streamrant ).

Karriere und Leben von MontanaBlack in 2 Minuten: Was macht ihn aus?

