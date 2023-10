EA FC 24: Erneuter Hackerangriff trifft deutsche Twitch-Streamer, einer ist den Tränen nahe

In EA FC 24 ist es Hackern gelungen, sich in die Accounts von bekannten Twitch-Streamern einzuloggen und Schaden anzurichten. Die Content Creator beklagen in ihren Statement-Videos den Verlust ihrer Spieler und mehreren Millionen Münzen in Ultimate Team.

Wer ist betroffen? Die neusten Opfer von Hackerangriffen sind die beiden bekannten deutschen Streamer „MckyTV“ und „IamTabak“. Während MckyTV für seine Packopenings bekannt ist, hat sich IamTabak zu einem der besten Trader weltweit entwickelt und bietet seinen Zuschauern regelmäßig Marktanalysen und Trading Tipps, um zu vielen Münzen zu kommen.

Ihr Reichtum bei EA FC 24 Ultimate Team wurde ihnen jetzt wohl zum Verhängnis. Dabei sind sie bei weitem nicht die ersten, die in den letzten Jahren Opfer von Hackerangriffe wurden.

Im folgenden Clip seht ihr, wie nahe IamTabak die Situation um seinen gehackten Account geht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Nach Hackerangriff: Streamer „gebrochen“ und „im freien Fall“

Welche Folgen hatte der Hackingangriff für IamTabak? IamTabak erklärt in seinem Statement auf YouTube ausführlich die Auswirkungen und Folgen des Hackerangriffs. Alle tauschbaren Spielerinnen und Spieler, also Karten, die für Münzen auf dem Transfermarkt gehandelt werden können, wurden restlos aus dem Verein entfernt.

Allein dadurch hätte der Trading-Experte schon einen Verlust von rund 11 Mio. Coins hinnehmen müssen, da er starke Icons wie Franck Ribéry oder Patrick Vieira besaß.

Doch nicht nur das.

Zudem wurden auch alle Coins vom Kontostand entfernt. Für den Streamer bedeutete das nach eigenen Angaben einen Verlust von 17 Mio. Münzen.

Alles in allem verlor der Geschädigte also einen Gesamtbetrag von rund 28 Mio. Münzen. Das entspricht mehr als dem dreifachen Preis für den teuersten Spieler auf dem Transfermarkt (Icon Ronaldo kostet rund 8 Mio. Münzen). So viele Coins haben viele Spieler nicht mal in ihrer gesamten FIFA-Karriere verdient.

Im Video fasst er seine Gemütslage als gebrochen zusammen, deshalb reagiere er auch so emotional. Resigniert zeigt sich hingegen sein Leidensgenosse MckyTV, den das gleiche Schicksal ereilte.

Sein Statement seht ihr im folgenden TikTok.

Wie reagierte MckyTV auf den Hack? MckyTV scheint mit seinem jetzigen Account EA FC 24 nach dem Hackingangriff abgeschlossen zu haben. Im Gegensatz zum Vorfall bei IamTabak wurde MckyTV anscheinend sogar Zeuge des Diebstahls.

Nachdem er am frühen Morgen den Verlust einiger Spieler bemerkt hatte, kontaktierte er den EA Support. Zum Leidwesen des Streamers musste er bei seinem nächsten Login feststellen, dass er wie IamTabak alles verloren hatte.

Folglich beantragte er einen neuen Account, da er in den Sicherheitsvorkehrungen seines bisherigen Accounts kein Vertrauen mehr hat.

Bei beiden Vorfällen lassen sich Parallelen erkennen. Warum ausgerechnet Leute, die einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind, beliebte Ziele für Hackingangriffe sind, lest ihr unten.

Ultimate Team: Top 100 Trader-Ranking als Blacklist für Hacker

Was ist das Top 100 Trader Ranking? In Ultimate Team könnt ihr eure Transfereinnahmen, eure Teams oder euren Vereinswert mit den anderer Spieler vergleichen. Der Vergleich gilt nicht nur für eure Freunde, sondern für Spieler aus der ganzen Welt.

Die Transfereinnahmen sind daher für die Trader weltweit prestigeträchtig. Die größten Streamer wetteifern darum, einen Platz unter den besten 100 Tradern zu bekommen.

In dieser Liste befand sich auch IamTabak und wurde wahrscheinlich auch deshalb gezielt von den Hackern ausgesucht. In der Vergangenheit gerieten auch andere gerankte, große Streamer wie Trymacs, GamerBrother, Smexy oder EliasN97 in das Fadenkreuz der Kriminellen und wurden ihrer Münzen und Spieler beraubt.

Warum sind besonders die Top 100 Trader gefährdet? Da diese Trader die meisten Transfereinnahmen generieren konnten, kann man davon ausgehen, dass die Hacker hier viele Münzen und somit im wahrsten Sinne des Wortes das große Geld für sich sehen. Die gestohlenen Münzen und Coins werden wahrscheinlich auf einem illegalen Markt für Echtgeld weiterverkauft.

Zum Vergleich: Der Preis für 5. Mio Coins beträgt auf einer Seite, die das unerlaubte Münzgeschäft mit Echtgeld anbietet, rund 750 € (via www.mmoga.de).

Anscheinend helfen gegen einen gezielten Angriff auch die besten Sicherheitsvorkehrungen wie zum Beispiel die doppelte Authentifizierung nicht. Die beiden Betroffenen beteuern in ihren Videos, dass sie alles dafür getan hätten, die höchstmögliche Sicherheit für ihren Account einzurichten.

Wie die Hacker trotz dieser Maßnahmen immer wieder Zugriff auf die Accounts bekommen, ist bislang nicht bekannt. Man kann davon ausgehen, dass, solange diese Sicherheitslücke existiert, weiter der Münzraub betrieben wird.

Für die betroffenen Streamer gilt somit das Gleiche wie für jeden normalen Spieler, der gehackt wurde: Sie müssen sich an den Kundenservice wenden und warten, dass EA Sports ihren Fall bearbeitet.

Unsere Tipps für weniger Gegentore in EA FC 24 schützen zwar nicht vor Hackingangriffen, aber garantiert vor Niederlagen.