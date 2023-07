„Das ist Spielsucht“ – Twitch-Streamer öffnet Lootboxen in CS:GO auf einer Hochzeit

Der frühere Star von Fortnite auf Twitch, Tyler „Ninja“ Blevins, hat wie einige andere Streamer ein neues Hobby: Er öffnet Lootboxen in Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Sogar auf einer Hochzeit öffnet er die kostenpflichtigen Lootboxen im Anzug per Steam-Deck. Das wird kritisch gesehen. Es sei schon Spielsucht.

Was ist das für ein Trend?

Im Shooter CS:GO gibt es Lootboxen, die Waffen-Skins enthalten. Diese Skins werden für Echtgeld gehandelt. Die Preise gehen da schon mal auf 150.000 $ hoch. Seit bekannt ist, dass CS:GO mit dem großen Update CS2 einen Aufschwung erhalten wird, investieren Twitch-Streamer hunderttausende US-Dollars in Lootboxen und öffnen sie live im Stream. Die Zuschauer sehen ihnen dabei zu.

In Deutschland prägen Twitch- Streamer wie ohnePixel oder MontanaBlack diesen CS:GO-Trend, in den USA hat Ninja, TimTheTatman und sogar DrDisrespect das Fieber gepackt

Aber Ninja scheint es jetzt endgültig zu übertreiben. Er hatte bereits Ärger, als er Lootboxen unter Alkoholeinfluss öffnete und über einen Streamer-Kollegen lästerte. Jetzt treibt es erneut zu bunt.

Bild zeigt, wie Ninja Lootboxen auf der Hochzeit von Nadeshot öffnet

Dieses Bild ging viral: Der frühere Boss von YouTube Gaming, Ryan Wyatt, teilte am 21. Juli ein Foto über Twitter, das Ninja beim Öffnen von Lootboxen über das Steam Deck zeigt.

Das Foto stammt von der Hochzeit des E-Sport-Team-Chefs Matthew „Nadeshot“ Haag. Ihm gehört das Fashion-orientierte Team 100 Thieves, früher war er Profi in Call of Duty.

Ninja steht da im Anzug in einer Situation, wo er sich eigentlich amüsieren sollte, blendet alles um sich herum aus und öffnet lieber Lootboxen in CS:GO. Sein Freund Cloakzy steht staunend davor.

Das Foto erhielt bereits über 1 Million Aufrufe:

“Sogar noch schlimmer als Glücksspiel”

Wie wird das diskutiert? Überwiegend negativ. Das Foto und die Praxis, des Case-Openings im Live-Stream werden vor allem deshalb kritisch diskutiert, weil Lootboxen im Prinzip wie Glücksspiel sind und das tatsächliche Glücksspiel in bestimmten Casinos auf Twitch verboten wurde.

Gleichzeitig mit dem Verbot des klassischen Glücksspiels an einarmigen Banditen wurde es aber zum Trend Lootboxen zu öffnen, etwa in Pokémon, in FIFA oder jetzt eben in CS:GO. In den Kommentaren heißt es:

„Ich glaube, das nennt man Spielsucht.“

„Cool, lasst uns alle süchtig nach Glücksspiel werden. Streamer, die das zeigen, sollten so behandelt werden, wie Streamer, die Glücksspiel zeigen.“

„Man könnte sogar sagen, das ist noch schlimmer als Glücksspiel, weil es sich um Videospiele dreht.“

„Das einzige, was noch schlimmer ist: Niemand von denen hat Cases für sein Steam Deck.“

Ein Nutzer sagt. Das ist eine Spielsucht. Die könnten sich jeden Skin auf dem Markt kaufen, den sie möchten, stattdessen machen sie das.

Twitch-Streamer protzen mit ihrem Reichtum, frotzeln Pechvogel DrDisrespect

Wie reagieren Streamer darauf? Die scheint die Kritik nicht groß zu kümmern.

TimTheTatman postet ein Video, wie er, Ninja und Cloakzy in einem Privatjet sitzen, über das Steam Deck die Lootboxen öffnen und schreibt „Unser Hobby reist mit uns.“

Ninja teilt das Foto von sich sogar, mit dem staunenden Cloakzy. Ninja scheint vor allem stolz darauf sein, dass er so viele wertvolle „Messer“ in CS:GO gefunden hat, während DrDisrespect zu verzweifeln scheint: Der findet nichts.

DrDisrespect keift zurück, als ihm Ninja seinen Erfolg unter die Nase reibt: Der solle doch noch ein paar Drinks nehmen und weiter streamen. Eine Anspielung auf den peinlichen Vorfall von neulich.

Dabei ist bemerkenswert, dass DrDisresepct überhaupt Lootboxen öffnet. Eigentlich gilt er als „Old-School-Gamer“, der sowas ablehnt. Er hatte sich 2019 noch über FIFA-Streamer aufgeregt, die nicht spielen, sondern nur Kisten öffnen.

In Deutschland hat sich Jan Böhmermann einmal ausführlich mit dem Problem „Lootboxen und Glüksspiel im Gaming beschäftigt:“

Doch auch schon damals kam die Kritik an Twitch-Streamern bei denen überhaupt nicht an. Trymacs, der im Beitrag sogar beim Öffnen von Lootboxen gezeigt wurde, war sich sicher: In dem Video schießt Böhmermann zwar gegen Twitch-Streamer, die Glücksspiel bewerben, aber gegen ihn doch nicht:

