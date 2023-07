Fortnite: Der frühere Twitch-Star Ninja zieht angetrunken über kleinere Streamer her

Tyler „Ninja“ Blevins war 2017 und 2018 durch den Shooter Fortnite eine große Nummer auf Twitch, der 32-Jährige hat heute noch den Kanal mit den meisten Followern. Aber der Höhepunkt seines Erfolgs ist schon 5 Jahre her. Jetzt macht er von sich reden, weil er angetrunken in einem YouTube-Stream über Kollegen lästerte.

Wer ist Ninja?

Ninja hatte seine Hochzeit 2017 und 2018 auf Twitch, als er mit dem Shooter „Fortnite“ zum Star wurde, der es sogar in den Maintream schaffte: Damals brach er ständig Rekorde, wurde in wenigen Monaten zum Multimillionär, wollte „der David Beckham“ des Gamings werden.

Nach einem lukrativen Deal mit Mixer verließ er Twitch aber für einige Zeit und ist nach seiner Rückkehr nie wieder so relevant geworden, wie zu seiner Hochzeit. Er hat etwa 88 % seiner Zuschauer verloren.

Dennoch hat er aus der Fortnite-Zeit noch den Kanal mit den meisten Followern auf Twitch. Der Zweitplaztierte, auronplay, ist immer noch 3 Millionen Follower weg.

In einer verhängnisvollen Nacht im Stream lästerte Ninja nun angetrunken über Kollegen.

Ninja lästert über Twitch-Streamer: “Komplett irrelevant”

Was sagte er? Ninja hatte offenbar ordentlich was getrunken, war aber in einem dreieinhalbstündigen Stream von seinem Freund, TimTheTatman zu sehen (via youtube). Sein alter Kollege aus Fortnite-Tagen, Cloakzy, war auch dabei.

Ninja sprach über stableronald. Der hat 2,6 Millionen Follower und etwa 2.000 durchschnittliche Zuschauer auf Twitch. stableronaldo ist ein 20-jährigen Twitch-Streamer, der in Fortnite brilliert, und mit dem aktuellen Fortnite-Star Clix eng befreundet ist.

Stableronaldo hatte gewagt, in den Stream zu kommen und zu kritisieren, dass die 3 Altvorderen da sitzen und für 10.000 $ Kisten in CS:GO öffnen: Dafür bekam er die Quittung von Ninja.

Ronaldo hat gerade mal ein Zwanzigstel unserer Follower und ist komplett irrelevant. Also sollten wir weiter Boxen öffnen. Der wollte ein IRL-Streamer werden und ist kläglich gescheitert.

Ninja nuschelt hörbar angetrunken und fährt damit fort, im Stream über Ronaldo abzulästern. Er sagt:

Ronaldo sei ganz klar abgehalftert

Er müsse wieder E-Sport machen, statt sich auf Drama zu konzentrieren

Seinen Zenit habe er während der Fortníte-Zeit gehabt

TimTheTatman wird das zu bunt. Er versucht Ninja zurückzuhalten, der sich um Kopf und Kragen redet, aber der ist nicht aufzuhalten. Er ist jetzt besessen darauf, “die Wahrheit” zu sagen:

Ich steh zu dem, was ich sage: Ich glaube Ronaldo, du bist wie eine Kombination von Scheiß Clix: „Oh Gott, ich bin vielleicht gut in dem Spiel“ und Myth: „Du gehst zu YouTube – und was passiert dann?

Der Satz über Myth wurde so verstanden, dass der gewechselt ist und seit er von Twitch weg ist, keine Rolle mehr spielt.

Ronaldo brüllt: “Du hast dich verkauft”

Wie sind die Reaktionen? Sein früherer Kollege Myth, der wirklich zu YouTube gewechselt ist, reagiert verschnupft und kritisiert: Es sei verrückt für jemanden wie Ninja, der selbst so viele Auf und Abs hatte und genau weiß, wie sowas die mentale Gesundheit belastet, derart auf einen kleineren Streamer einzuhacken, dass der nicht mehr so erfolgreich ist. Betrunken zu sein, sei da keine Ausrede.

Stable Ronaldo bekam einen Schreikrampf. Das sei nicht okay, er sehe ja Ninja in seiner Zuschauerliste.

Ninja würde “auf alles losgehen, für das er gearbeitet habe.”

Ronaldo führt zudem aus, er sei auf Twitch geblieben, obwohl er ein gutes Angebot von Facebook über 18.000 $ im Monat bekomme hatte, zu wechseln, als er 15/16 Jahre alt war.

Ich hab mich entschieden, auf Twitch zu bleiben, weil ich an mich geglaubt habe. Du hast dich verkauft, hast gesagt “Scheiß auf all meine Zuschauer, scheiß auf die Community” und hast dich für 50 Millionen $ an eine Scheiß tote Plattform verkauft, weil du dich nur für Geld interessierst hast. Darum projizierst du deine Sachen auf mich, weil du eine kleine Bitch bist.

Auch im Netz wird Ninja für sein Verhalten kritisiert. Einer teilt den Clip und sagt: Ich hab früher zu Ninja aufgeschaut, aber jetzt protzt er nur noch mit Geld und macht sich über Leute lustig, die erfolgreich sein wollen. Ist traurig, das zu sehen.

Wie reagiert Ninja selbst? Er sagt: Er hätte sich im Nachhinein bei stableronaldo entschuldigt. Er halte viel von ihm und das war alles nicht so gemeint. Das sei lediglich ein scherzhaftes Aufziehen gewesen, dass aus dem Rahmen gefallen ist.

Er gesteht auch: TimTheTatman habe ihm vom geplanten gemeinsamen Abendessen ausgeladen. Er sei einfach am Ende gewesen.

Myth findet das gar nicht lustig: Betrunken zu sein, sei keine Ausrede für sowas.

Das steckt dahinter: Was an dem Fall wirklich schräg ist: Ninja fällt offenbar gar nicht auf, dass alles, was er an anderen kritisiert, man auch ihm vorwerfen kann:

Er ist lange nicht mehr so relevant wie früh

Er hat sich an eine andere Plattform verkauft und damit einen Großteil seiner Zuschauer verloren

Er hatte seinen Zenit in Fortnite

Dass gerade er diese 3 Sachen kritisiert und dabei gar keinen Blick dafür hat, dass er da im Glashaus sitzt, scheint seltsam zu sein. Er kann froh sein, dass TimTheTatman so ein netter Kerl ist, dass er ihm das nicht vor laufender Kamera eingießt.. Aber wenn stableronaldo sagt, er projiziere da seinen eigenen Probleme auf ihn, scheint da schon was dran zu sein.

Obwohl Ninja schon immer auf sein Image achtete, hat er immer solche seltsamen Ausraster: Etwa, als er Profi-Kickern in der NFL erklärte, ihr Job sei doch wahnsinnig einfach. Er verstehe nicht, wie ein Profi jemals einen solchen Kick verfehlen könne.

Tja, Alkohol und Live-Streaming scheinen sich einfach nicht zu vertragen:

