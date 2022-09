Twitch bannt Streamer, der sich völlig falsch betrinkt

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

So kommentiert Prezoh den Bann selbst : Der macht sich in vielen Postings über sich selbst lustig. Er schreibt.

Kann man das irgendwo sehen? Es gibt einen zensierten Clip des Moments, in dem er ins Bett steigt: Schaut euch das auf eigene Gefahr an (via youtube ).

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

Der Streaming-Dienst Twitch hat einen temporären Bann gegen den kanadischen Streamer Dave Prezoh (24) ausgesprochen. Der junge Mann hatte sich am Samstag, dem 3. September, live im Stream betrunken und fiel nackt ins Bett. Doch die Kamera war noch an, als er aufwachte.

Insert

You are going to send email to