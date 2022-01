Twitch kanzelt seinen Goldjungen ab – Kriegt er die „DrDisrespect“-Behandlung?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich sage: Ich mach das nicht ohne Ludwig. Also gehen die zurück in die Chef-Etage, kommen zurück und sagen: „Nein“

„Hab ich dir mal erzählt, was da mit Twitch gelaufen ist? […] Wir hatten niemanden für die letzte Folge, also hab ich gesagt: Ich bring Ludwig, mal gucken, ob der kommt. […] Letzte Episode, wir gehen mit einem großen Knall raus. Sie kommen zu mir und sagen: Das ist ein Nein!

So merkte Ludwig bereits am 16.12. etwas zerknirscht an, dass er nicht im Jahresrückblick von Twitch auftauchte. Obwohl er sicher objektiv einer der wichtigsten Twitch-Streamer 2021 war, fehlte er dort ganz.

