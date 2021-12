Viele Gaming-Firmen sind mittlerweile an der Börse und den Schwankungen des Aktienmarktes unterworfen. Wir schauen uns auf MeinMMO heute, am 31.12.2021, die Aktien von großen Gaming-Firmen wie Activision Blizzard, Capcom oder Electronic Arts an und fragen: Womit hätte man am meisten Geld gemacht, wenn man am 1. Januar 2021 sein Geld investiert hätte.

Worum geht es bei der Liste? Wir schauen uns an, mit welcher Videospiel-Aktie man Geld gewonnen oder verloren hätte, wenn man am 1. Januar 2021 sein Geld in sie investiert hätte. Wir gehen davon aus, dass jemand 10.000 € angelegt hätte.

Activision Blizzard

Wie viel Geld hätte man gemacht? Wenn man am 1. Januar 2021 10.000 Euro in Activision Blizzard gesteckt hätte, dann hätte man jetzt etwa 1.900 Euro verloren.

Der Kurs ist im Laufe des Jahres um 19,01% abgesackt.

Warum ist das so? Activision Blizzard hatte zwar ein gutes erstes Halbjahr, als man immer noch auf dem Erfolg von Call of Duty: Warzone ritt. Im Dezember 2020 meldeten wir bei MeinMMO noch: “Die Aktie von Activision Blizzard ist so wertvoll wie noch nie”.

Doch als im Sommer die Berichte um den Sexismus-Skandal bei Blizzard aufkamen, sank die Aktie. Ihren Tiefpunkt erreichte die Aktie dann, als bekannt wurde, dass die nächsten großen Blizzard-Spiele Diablo 4 und Overwatch 2 erstmal verschoben werden.

Wie ist die jüngste Entwicklung? Von dem absoluten Tiefpunkt hat sich die Aktie etwas erholt. In den letzten Monat gab es ein Plus von 13%.

WoW, CoD: Activision Blizzard macht in 3 Monaten 1,2 Milliarden $ im Cash-Shop – Aktie fällt um 13%

Electronic Arts

Wie viel Geld hätte man gemacht? Hätte man 1. Januar 2021 10.000 Euro in Electronic Arts investiert, dann hätte man jetzt ungefähr 393 Euro Gewinn gemacht. Die Aktie ist um 3,93 % gestiegen.

Warum ist das so? EA hatte ein relativ unruhiges Jahr mit viel Auf und Ab. Zwar gelten APEX Legends, die Sims und FIFA nach wie vor als Geldbringer. Aber die Stimmung gegen Mikrotransaktionen verschärft sich weltweit.

2021 fehlten die ganz großen Hits. Battlefield 2042 wird eher kritisch gesehen.

Wie ist die jüngste Entwicklung? Im letzten Monat hat sich die Aktie vom Dämpfer nach dem Release von Battlefield 2042 erholt. Es ging um 6,78 % nach oben.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GameStar Inhalten widerrufen

Take-Two

Wie viel Geld hätte man gemacht? Man hätte übers Jahr gesehen etwa 373 Euro verloren.

Warum ist das so? Take-Two hat mit GTA, Red Dead Redemption, NBA 2k und vielen anderen Titeln zwar große Spiele-Reihen im Portfolio.

Im Pandemie-Jahr 2021 ist aber relativ wenig passiert. .GTA 5 ist nach wie vor extrem erfolgreich. Große Releases stehen im Moment aber nicht an.

Wie ist die jüngste Entwicklung? Im letzten Monat ging die Aktie um 8,96% hoch.

Wer früh Geld in Roblox angelegt hat, wird grade wahrscheinlich freudig strahlen.

Roblox

Wie viel Geld hätte man gemacht? Roblox ging erst im März an die Börse. Hätte man zum Start, am 10. März, 10.000 € investiert, hätte man 4.465 Euro Gewinn gemacht.

Warum ist das so? Roblox ist einer der großen Gewinner an der Börse bei Videospielen. Das Game liegt voll im Trend, weil hier ein neuer Marktplatz entsteht, bei dem Kunden Inhalte für andere Kunden erschaffen. Roblox passt auch in das Narrativ vom „Metaversum“.

Roblox passt hier ideal zum Zeitgeist der Investoren.

Wie ist die jüngste Entwicklung? Im letzten Monat hat die Aktie 20,3% eingebüßt. Mitte November gab es einen Hype um Geschäftszahlen, der etwas abgekühlt ist. Kurzfristig lag Roblox im Börsenwert sogar vor Activision Blizzard.

2021 war bei Capcom relativ wenig los.

Capcom

Wie viel Geld hätte man gemacht? Auch Leute, die in Capcom investiert hätten, wären Ende 2021 etwas weniger betucht, als zu Beginn von 2021.

Man hätte etwa 2.081 Euro eingebüßt.

Woran liegt das? Auch Capcom hatte 2021 kein so starkes Jahr mit neuen Releases. In der Vergangenheit waren Games wie Monster Hunter sehr erfolgreich. 2021 ist auch Pandemie-bedingt relativ wenig passiert.

So war die jüngste Entwicklung: Capcom hat im letzten Monat etwa 5,58 % verloren.

Grafikkarten waren 2021 ein riesiges Thema für Gamer.

Nvidia

Wie viel Geld hätte man gewinnen? Wer in Nividia investiert hat, der kann sich glücklich schätzen. Der hätte sein Geld mehr als verdoppelt.

Bei einer Anlage von 10.000 € hätte ihm der Grafikkartenhersteller 14.333 € Gewinn beschert.

Woran liegt das? Die Geschäftsberichte waren extrem gut und haben die Erwartungen der Börse übertroffen. Der Gewinn ging im Vergleich zu 2020 noch Mal um 50% hoch – und man hat für die Zukunft weiterhin große Erwartungen (via fool.com).

Nvidia ist im Grafikkarten-Bereich einfach riesig.

So war die jüngste Entwicklung: Im letzten Monat ging die Aktie um etwa 6,7 % zurück.

Ein ETF

Was ist das? Ein ETF ist ein Investment-Instrument, das versucht gleich, die Wert-Entwicklung einer ganzen Branche nachzubilden. Man kauft also nicht die Aktie eines Unternehmen, sondern ein Instrument, das die Aktien mehrerer Unternehmen in einer Branche widerspiegelt.

Wie viel Geld hätte man gemacht? Hätte man am 1. Januar 10.000 Euro in den VanEck Video Gaming and eSports ETF angelegt, hätte man etwa 516 Euro Gewinn gemacht.

Woran liegt das? Der ETF bildet auch Hardware-Hersteller wie NVIDIA nach, denen es 2021 sehr gut ging – während einige Werte in Asien, wegen stärkerer Begrenzungen in China, einiges an Wert eingebüßt haben.

So war die jüngste Entwicklung: Im letzten Monat ging der ETF wieder um 6,46 % runter – nachdem es im November sehr gut ausgesehen hatte.

In Riot Games (LoL) hätten sicher viele gern investiert – die sind aber nicht an der Börse. Riot Games gehört dem Pinguin, dem chinesischen Konzern Tencent.

2020 war für Gaming-Firmen in der Börse ein Hype-Jahr – 2021 eher die Korrektur

So war 2021 insgesamt: 2021 war für Anleger im Gaming-Sektor ein eher durchwachsenes Jahr.

Das lag auch daran, dass die Aktien während des Pandemie-Jahrs 2020 stark an Wert zugelegt hatten. Der ETF, der 2021 nur 5 % zulegte, war in 2020 etwa um 60 % gestiegen.

2021 bekamen die Gaming-Firmen die „Nachteile der Corona-Pandemie“ zu spüren. Produktions-Zyklen verlangsamten sich, weil Entwickler ins Home-Office gingen, alles wurde schwieriger, die Vorratskammern an Spielen und Inhalten waren leer. Der Release von großen Spielen blieb aus, die Geschäftszahlen wirkten im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr so rosig, der Börsen-Wert korrigierte sich eher nach unten.

Allerdings zeigt Roblox, das bestimmte Konzepte, die stark den Zeitgeist treffen, dafür sorgen können, dass hohe Werte erschaffen werden. Gerade im Bereich NFT und Bitcoin gibt es einen großen Hype, der in den letzten Monaten das Gaming erfasst.

Wer sein Geld an die Börse bringt, kann enorme Schwankungen im Kurswert mitmachen. Das ist nichts für Leute mit schwachen Nerven oder für Leute, die ihr Geld jederzeit verfügbar haben möchten. Denn über Nacht können große Teile des Vermögens enorm an Wert verlieren:

Mann verliert an einem Tag 2,2 Milliarden $ wegen Bitcoin und MMORPG-Skandal