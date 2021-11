CoD, WoW: Konkurrent überholte Activision Blizzard als wertvollste Gaming-Firma der USA

Am Mittwoch, dem 10.11., war Activision Blizzard (WoW, CoD) für einige Zeit nicht mehr die wertvollste Gaming-Firma der USA. Das bei Kindern und Jugendliche beliebte Spiel Roblox hatte einen starken Schub beim Börsenwert und zog am kriselnden Konzern Activision Blizzard vorbei.

Wie wird die wertvollste Gaming-Firma der USA gemessen? Ausschlaggebend für den „Wert“ einer Firma sind die Kurse an der US-Börse Nasdaq. Wenn man alle ausgegeben Anteile einer Firma mit dem aktuellen Wert der Aktie multipliziert, erhält man den Wert einen Firma an der Börse, die Marktkapitalisierung.

Wie die US-Seite Gamespot berichtet, gab es am Mittwoch einen Zeitpunkt an der Börse, an dem der Börsenwert der größten Gaming-Firmen der USA so aussah:

Activision Blizzard war 52 Milliarden US-Dollar wert

Die Firma Roblox war 62 Milliarden US-Dollar wert

Electronic Arts steht zum Vergleich bei etwa 40 Milliarden US-Dollar

Die Situation hielt allerdings nicht lange an – denn die Aktienkurse schwanken stark und der Wert von Roblox ist innerhalb von wenigen Stunden um knapp 18 Milliarden US-Dollar gefallen.

Aktie von Roblox steigt kurzfristig um 42%

Warum ist Roblox so stark?

Roblox ist eine Spiele-Plattform, die sich vor allem an Kinder und Jugendliche richtet. Das Spiel ist in den letzten Jahren stark gewachsen und mittlerweile riesig. Man spricht von einem “neuen Minecraft”.

Die Firma ist erst seit März 2021 an der Börse und avanciert zum Investoren-Liebling. Am Dienstag hat man in einem Earnings Call die extrem starken Unternehmens-Gewinne vorgestellt: Die Firma hat die Erwartungen an das 3. Quartal 2021 weit übertroffen. Die Börse reagierte euphorisch – vor allem seit jeder über das “Metaverse” spricht, ohne zu wissen, was damit eigentlich gemeint ist.

Am Dienstag stieg der Wert der Aktie um 42% – das war ein Höhenflug, in dem Milliarden an Börsenwert geschaffen wurden.

Am Mittwoch hat die Aktie aber wieder 13% an Wert verloren, nachdem sich der Markt nach unten korrigiert hat.

Im Moment beträgt der Marktwert wieder „nur noch“ 44 Milliarden US-Dollar.

Activision Blizzard büßt über 28 Milliarden US-Dollar ein

Warum läuft’s bei Activision Blizzard nicht mehr so gut? Im Gegensatz zu Roblox hat Activision Blizzard in den letzten Monaten einiges an Marktwert verloren:

Am 12. Februar 2021 hatte Activision Blizzard seinen Höchstwert von 80 Milliarden US-Dollar erreicht

Heute, am 11.11.2021, steht die Marktkapitalisierung bei 52 Milliarden US-Dollar

Der Wert der Aktie von Activision Blizzard ist nach dem letzten Geschäftsbericht deutlich gesunken. Zwar waren die Ergebnisse der Firma, vor allem wegen Call of Duty, gut – Blizzard musste aber Overwatch 2 und Diablo 4 verschieben. Das senkte die Erwartungen der Anleger für die nächsten Quartale und damit auch den Kurswert.

