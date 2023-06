Chef sagt: Glücksspiel ist auf Twitch nur verboten, weil die Anbieter problematisch sind

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

„Wenn diese Seiten reguliert werden, wenn sie bereit sind, sich an die Vorschriften der meisten großen Länder zu halten, was die Voraussetzungen für eine Glücksspielseite angeht, dann sage ich: ‘Natürlich!’ Aber wenn sie sagen: ‘Nein, wir werden nicht die Dinge tun, die die meisten großen Länder in Bezug auf den Verbraucherschutz für wichtig halten’, dann sind wir der Meinung, dass wir nicht wollen, dass unsere Community auf Twitch auf diese unregulierten Seiten gelenkt wird. Ich hätte kein gutes Gefühl bei diesem Aspekt.“

Anschließend führt Clancy weiter aus, dass er ein Problem darin sieht, dass diese Seiten nicht reguliert werden: „Auf diesen Seiten sieht niemand, wie die Quoten auf den Tischen sind. Doktern sie an ihnen herum? Ändern sie sie? Denn sie sind nicht reguliert. Es scheint, dass sie entscheiden, was sie tun wollen.“

Während des Interviews sprach die Streamerin Clancy auf das Glücksspiel-Verbot an, um Missverständnisse darüber, was auf Twitch verboten ist, zu klären. Als Beispiel nannte sie einen Stream, in dem sie Poker spielte und einige Zuschauer dachten, das sei verboten.

Was sagt jetzt der Twitch-Chef zu Glücksspiel-Streams? Dan Clancy ist der CEO von Twitch. In einem Interview mit der Streamerin filian sprach der 59-Jährige nun über Glücksspiel auf Twitch, das Verbot sowie die betreibenden Seiten.

