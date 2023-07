Steam: Dr. Disrespect öffnet tagelang hunderte Lootboxen in CS:GO, findet eins der teuersten Messer im Spiel und kann sein Glück kaum fassen

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Der Streamer Dr. Disrespect war auf der Suche nach einer ganz besonderen Waffe. Das Problem daran ist, dass die Dropchancen für seltene Skins in CS:GO unglaublich niedrig sind. Teilweise öffnen Leute hunderte Kisten, um an ein bestimmtes Item zu kommen. Manch einer öffnet die Lootboxen sogar auf einer Hochzeit .

Was sind das für Lootboxen ? In CS:GO handeln viele Spieler auf digitalen Marktplätzen mit kosmetischen Waffen-Skins, die man durch sogenannte Cases erhalten kann. Teilweise sind die Items so heiß begehrt, dass sie für extrem hohe Summen verkauft werden.

In Counter-Strike kann man aus Lootboxen Waffen und Skins ziehen. Einige davon sind sehr wertvoll, doch die Suche kann ewig dauern. Der Streamer Dr. Disrespect hat jetzt eins der wertvollsten Messer in seinem Stream gefunden.

Insert

You are going to send email to