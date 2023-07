Twitch: MontanaBlack zeigt, wie viel Geld er in 5 Monaten für CS:GO ausgegeben hat und kann selbst nicht hinsehen

Wie kommt das an? Auf YouTube , wo der Clip am 14. Juli gepostet wurde, fallen die Reaktionen eher negativ aus. Wir haben hier einige der Top-Kommentare für euch rausgesucht:

In einem aktuellen Stream zeigte der 35-Jährige, wie viel Geld er schon in seine neue Leidenschaft gesteckt hat.

Stattdessen stürzt sich MontanaBlack in die „Cases“: Lootboxen, die Skins und Sticker für Waffen erhalten. Diese Skins können schnell mal den Wert eines Sportwagens haben , viele sind jedoch deutlich weniger wert. In jedem Fall werden die Zuschauer aber mit Freudenschreien oder Frust-Gebrüll bestens unterhalten .

Welche Beziehung hat MontanaBlack zu CS:GO? Der Twitch-Streamer ist seit Ende Februar 2023 im Counter-Strike-Fieber. Fast 300 Stunden hat er in dieser Zeit bereits in Valves Shooter verbracht. Wirklich gespielt wird dabei allerdings kaum.

