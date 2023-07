MontanaBlack erklärt, warum er das neue Feature von Twitch boykottiert: „Absolute Frechheit“

So will MontanaBlack das Feature boykottieren: Der Twitch-Streamer erklärt, er werde Nachrichten, die über die Hype-Chat-Funktion hervorgehoben werden, einfach nicht vorlesen und ihnen somit nicht die Beachtung schenken, für die die Fans eigentlich bezahlen.

Was stört MontanaBlack? In einem Tweet kritisierte der Streamer bereits am 22. Juni, dass er die Funktion nicht möchte, es aber keine Möglichkeit gebe, sie zu deaktivieren. Seine Kritik führte MontanaBlack in einem Stream nochmal näher aus.

Fans können Chat-Nachrichten im Wert zwischen 1 $ und 500 $ senden, die dann oben im Chat angepinnt werden. Je mehr Geld ausgegeben wird, desto länger wird die Nachricht hervorgehoben. Ein Teil der Einnahmen aus den Hype-Chat-Käufen geht an die Content Creator (via Twitch ).

Was ist das für ein Feature? Am 22. Juni 2023 führte Twitch für Streamer mit Partner-Status den Hype-Chat ein. Laut der Streaming-Plattform soll das eine Möglichkeit für Zuschauer sein, aus der Masse der Chatter herauszustechen.

