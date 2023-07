Twitch: MontanaBlack enthüllt sein Herzensprojekt, kriegt fiesen Spott ab: „Name könnte von einem Zweitklässler kommen.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist es denn jetzt geworden? Unter dem Namen „Gönrgy“ wird ab dem 20. Juli der neue Energy-Drink von MontanaBlack im Handel erhältlich sein. 3 Sorten soll es geben, laut Video zuckerfrei, mit pflanzlichen Extrakten und Vitaminen. „Damit man ihn sich mit gutem Gewissen reinziehen kann“, so der Streamer.

Karriere und Leben von MontanaBlack in 2 Minuten: Was macht ihn aus?

Was steckt hinter dem „Herzensprojekt“? MontanaBlack hatte in den vergangenen Wochen immer wieder über ein geheimes Projekt gesprochen. Er arbeite da seit über 2 Jahren dran, habe sein gesamtes Erspartes, über 1,5 Millionen Euro, da reingesteckt .

