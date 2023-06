Twitch: MontanaBlack hat 1,5 Mio € und 2 Jahre in ein geheimes Projekt gesteckt, das bald startet – Geht daher nicht zu Kick

Der Twitch-Streamer MontanaBlack sagt, er habe mehr als 1,5 Millionen Euro in ein großes Projekt gesteckt, an dem er seit 2 Jahren arbeite. Das Projekt soll in den nächsten Wochen starten.

In welchem Zusammenhang sagt MontanaBlack das:

Der deutsche Streamer, der sich selbst als „das Gesicht des deutschen Twitch“ sieht, hat beim Meinungsblogger Kuchen.tv ein Video über „die Fehler von Twitch“ in Auftrag gegeben und darauf reagiert.

In der Reaktion auf das Video rechnet er mit Twitch ab, ärgert sich vor allem über die Bann-Politik, etwa den legendären „Stripper“-Vorfall, und dass Twitch ihm weniger Geld zahlt als früher, ohne dafür mehr zu leisten. Zudem bemängelt er die fehlende Unterstützung von Twitch für große Projekte.

Er erklärt aber auch, dass er nicht auf Kick gehen könne, unter anderem, weil das ein großes Projekt von ihm gefährden würde. Er befürchtet, seine Sponsoren könnten abspringen, wenn er zu Kick wechselt, denn die Plattform habe in Deutschland einen schlechten Ruf, sei zu eng mit dem Krypto-Casino Stake verbandelt.

Das sagt er zu seinem Projekt:

„Ihr werdet es sowieso in den nächsten Wochen mitbekommen, weil die Ankündigung beziehungsweise das Projekt, wo dran ich seit 2 Jahren arbeite – Das Projekt, was ich seit 2 Jahren unterstütze, seit 2 Jahren plane, ist jetzt in den letzten Atemzügen, das geht in den nächsten Wochen los. In dieses Projekt ist so viel Herzblut reingeflossen, aber auch so viel Geld. All mein Erspartes ist in dieses Projekt reingeflossen. Das ganze Geld aus dem Shop, über 1,5 Millionen Euro, nur aus dem Klamottenshop.“

Wie er erklärt, habe er auch viele „große Firmen“ als Werbepartner für das Projekt gewonnen, damit meint er nicht die typischen Gaming-Partner wie Acer oder Logitech, sondern „große, große Firmen, die einem auch helfen bei so einem Projekt.“

Das ist das Problem mit Kick: Das neue Projekt verhindert auch, dass MontanaBlack jetzt ein Angebot von Kick annimmt und wechselt:

„Sollte ich jetzt sagen: Jo, Leute, ein Monat, zwei Monate, bevor das Projekt jetzt losgeht, ich stream jetzt auf Kick. Das ist einfach zu … es lohnt sich einfach nicht.“

Das Segment beginnt bei 22:15 Minuten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das steckt dahinter: Vieles deutet darauf hin, dass jetzt eine der großen Streamer unzufrieden mit Twitch sind und planen, die Plattform zu verlassen. In den USA hat das vor etwa 2 Jahren begonnen, als YouTube große Twitch-Streamer abwarb und setzt sich jetzt mit Kick fort.

MontanaBlack und die Streamerin Reved deuten an, dass auch in Deutschland in den nächsten Monaten passieren große Streamer die Plattform Twitch verlassen und woanders unterschreiben werden.

Nach Gerüchten wird immer wieder eine angeblich geplante Streaming-Plattform „Joyn“ genannt, mit der Streamer wie MontanaBlack, Trymacs oder EliasN97 in Verbindung gebracht wurden. Dazu gibt es keine offiziellen Informationen.

Auch MontanaBlack sagt nur, wenn Trymacs, Elias oder er Twitch verlassen, würde das nur zeigen, wie viel Twitch in den letzten Jahre falsch gemacht habe. Denn eigentlich liebe man die Plattform.

Ob das Projekt von MontanaBlack eine eigene deutsche Alternative zu Twitch wird oder etwas ganz anderes, werden wir wohl in wenigen Tagen erfahren.

Ein Wechsel zu Kick scheint jedenfalls erstmal ausgeschlossen. Er sagt, er habe zwar ein großes Angebot erhalten, werde aber nicht wechseln. Zur Not könne er ja auch in einem halben Jahr gehen:

Twitch-Streamer MontanaBlack verrät, warum er nicht zu Kick wechselt: „Dann bin ich wieder der Idiot“