Twitch bannt Streamerin Kaceytron, erfreut damit die Community: „Bitte lasst es einen Permabann sein“

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Der Titel ihres letzten Streams am 25. Juni lässt zumindest darauf schließen, dass sie Videos, Filme oder Shows gestreamt hat: „REALITY TV ALL DAY. SUPER BINGE SUNDAY.“

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf den Tweet zum zweiten Bann reagiert sie am 26. Juni mit einem Retweet, in dem sie schreibt: „Und ich würde es wieder tun.“

Was ist passiert? Am 26. Juni wurde sie auf Twitch gesperrt. Beim Aufrufen ihres Kanals erscheint die Meldung: „Inhalte dieses Kanals wurden auf Anfrage des Urheberrechtsinhabers entfernt.“

Insert

You are going to send email to