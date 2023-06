Kick zahlt Millionen von Dollar für Twitch-Streamer, jetzt sperrt das erste Land der EU die Plattform

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wie ein YouTuber durch seinen Bann in Fortnite noch erfolgreicher wurde.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Es könnte also sein, dass Kick bald wieder in allen europäischen Ländern zur Verfügung steht. Nach aktuellem Stand (23.06.2023, 11:30) befindet sich Kick jedoch noch auf der schwarzen Liste der HGC.

Wir haben ein vorübergehendes Problem mit dem Zugang zur Plattform in Griechenland und arbeiten mit griechischen ISPs zusammen, um das Problem zu lösen. Ein einzelner Kanal scheint von einem bestimmten ISP blockiert worden zu sein, was dazu geführt hat, dass fälschlicherweise die gesamte Domain blockiert wurde.

Was sagt Kick dazu? Ein Sprecher der Streaming-Plattform sagte gegenüber der US-Seite Dexerto , dass es sich offenbar um einen Fehler seitens der griechischen Internetanbieter gehandelt habe. Man arbeite bereits an einer Lösung.

In den Kommentaren auf Reddit berichten zudem Nutzer aus mehreren europäischen Ländern, dass sie nicht an den Vorhersagen auf Twitch teilnehmen könnten, bei denen Zuschauer ihre Kanalpunkte verwetten können. Sie vermuten daher, dass ihre Länder Kick ebenfalls verbieten könnten.

Welche Länder sind noch betroffen? Wie die Kollegen von 3D Juegos berichten, ist es auch in Spanien nicht ohne weiteres möglich, auf Kick zuzugreifen. Die Sperren sollen sich allerdings in beiden Fällen mittels VPN umgehen lassen.

Karriere und Leben von MontanaBlack in 2 Minuten: Was macht ihn aus?

Zusätzlich weist die Meldung darauf hin, dass die Teilnahme an unerlaubtem Glücksspiel mit “schweren verwaltungs- und strafrechtlichen Sanktionen” geahndet werden kann. Auf der am 20. Juni 2023 aktualisierten schwarzen Liste der HGC taucht Kick unter den gesperrten Websites auf.

Um welches Land geht es? Der YouTuber n3lswn machte in einem Video darauf aufmerksam, dass griechische Nutzer die Website von Kick nicht mehr ohne weiteres ansteuern können. Dies wird auch in einem Post im Subreddit des Streamers Félix “xQc” Lengyel bestätigt.

