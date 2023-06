Twitch: Nach dem größten Streamer wechselt nun auch die größte Streamerin zum dubiosen Rivalen Kick

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Warum passiert das gerade jetzt? Das Aufdrehen von Kick kommt in einer Phase, in der Twitch „geiziger“ gegenüber den Streamern wird und ihnen Privilegien und Möglichkeiten, Geld zu verdienen, einschränkt.

In den USA sind diese aggressiven Markenbotschafter vor allem Trainwreck und Adin Ross – in Deutschland sind es die Casino-Streamer Scurrows und Orangemorange.

Große Streamer auf Twitch kritisierten die zunehmende Glücksspiel-Ausrichtung von Twitch. In den USA waren das Asmongold, Mizkif und Pokimane – in Deutschland etwa Tanzverbot.

Stake ging lukrative Deals mit Twitch-Streamern an, die über Stake an virtuellen Glücks-Spielen-Automaten spielten und so Glücksspiel auf der Plattform bewarben.

Was ist auffällig? Es fällt jetzt auf, dass vor allem Streamer zu Kick wechseln, die als „nicht-brandsafe“ gelten, also sich nicht für Werbe-Deals mit großen Firmen eignen.

Kommt da noch mehr? Ja, die Verpflichtung von Amouranth ist offenbar Teil einer Offensive von Kick auf Twitch. Das Timing scheint klar abgestimmt zu sein. Der Casino-Streamer Trainwreck, eng mit Stake verbandelt, hatte in einem Stream gesagt, man verpflichte nach xQc (via reddit , twitch ):

Die Message des Videos ist klar: Amouranth ist bereit, sich wieder stärker zu sexualisieren, wenn es jetzt auf Kick so viel Geld zu holen gibt. Im Oktober 2022 hatte sie noch erklärt, nur unter dem Druck eines Lebenspartners sich so verhalten zu müssen . Eigentlich hatte sie angedeutet, mehr Inhalte zu machen, „die ihr gefallen“: Sie wollte mehr Gaming zeigen, mehr Kleidung tragen, mehr Zeit mit ihren Pferden verbringen.

Die größte Streamerin auf Twitch , Amouranth, wechselt zu Kick. Das gab sie gestern Nacht in einem Ankündigungs-Video bekannt. Sie spielt dabei auf den Deal über 100 Millionen US-Dollars an, den der größte Streamer auf Twitch, xQc, unterzeichnete.

