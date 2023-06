Twitch-Streamer MontanaBlack verrät, warum er nicht zu Kick wechselt: Er hat Angst um seinen guten Ruf

Evercore Heroes startet am 20. Juni in die Closed Beta. Wir verraten, was das für ein Spiel ist und warum LoL-Fans es sich anschauen sollten.

Was könnte ihn zu einem Wechsel bewegen? Darüber hinaus sagt MontanaBlack er arbeite selbst an einigen größeren Projekten, zum Teil bereits seit 2 Jahren. Diese Projekte sollen im laufenden Jahr kommen, dafür bräuchte er jedoch die Unterstützung anderer Leute und Firmen.

Das ganze Video findet ihr hier. Darin spricht MontanaBlack auch über Heuchelei in der Gesellschaft und, warum gerade kleine Streamer manchmal lieber sagen, was die Leute angeblich hören wollen. Ab ca. 5:50 geht es um Kick.

Was ist das Problem mit Kick? Wie MontanaBlack sagt, sei er in den letzten zwei – na gut, anderthalb – Jahren “sauber geblieben”. Habe keine Kopfschmerzen, keine größeren Shitstorms gehabt. Damit habe er sich eine “Brand-Safeness” erarbeitet, die bei einem Wechsel dahin wäre.

Außerdem müsse in dem Deal genug drin sein, um seinen Geschäftspartnern etwas abzugeben. Obwohl er das Angebot nicht angenommen hat, findet MontanaBlack die Plattform gut. In einem Stream sprach er kürzlich erneut darüber, warum er dennoch nicht wechseln kann.

Was hält MontanaBlack von Kick? Der Streamer verriet im Mai, dass er von Kick ein Angebot über einen “zweistelligen Millionenbetrag” bekommen habe . Sagte jedoch auch, dass es mindestens doppelt so viel sein müsste, um dafür sein “gutes Standing” wegzuwerfen.

Karriere und Leben von MontanaBlack in 2 Minuten: Was macht ihn aus?

Twitch wiederum machte sich mit Änderungen am Sub-Split und den Werbe-Richtlinien unbeliebt. MontanaBlack ist eh unzufrieden mit seiner Streaming-Heimat, seit sie ihm drohten, ihn von der Plattform zu werfen . Er ist also zum Wechsel bereit und macht daraus auch kein Geheimnis, bislang gab es nur einfach noch keine richtige Alternative für ihn.

