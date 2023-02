YouTube bannt 18-jährigen wegen Dummheit – Dunkle Seite der Macht lockt: „Geh da weg, komm zu uns!“

Damit ihr gut in New World einsteigen könnt, haben wir 5 nützliche Tipps für euch im kurzen Video zusammengestellt.

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Ross sagt ferner in einem Video (via twitter ), Speed sollte YouTube nun seine Regeln diktieren. Immerhin verdiene er Millionen von US-Dollar.

Ross schreibt (via twitter ): „Kick. Hör auf, so dumm zu sein. Sie behandeln dich wie einen Bauer, dabei bist du ihr größter Streamer. Du verdienst Anteile und einen Multi-Millionen-US-Dollar-Vertrag. Du wirst ein Besitzer deiner eigenen Plattform. Sei nicht dumm, Bro. Ich liebe dich.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat er angestellt? Wie sich später herausstellte, hatte IShowSpeed auf YouTube die Preisverleihung der FIFA übertragen, was natürlich ein Verstoß gegen die Copyright-Richtlinien ist.

Wie wurde IShowSpeed bestraft? Der auf YouTube extrem angesagte Streamer teilte am 27.2. einen Tweet von YouTube: Er sei für einen Verstoß der „Spam- und Betrugsregeln“ für eine Woche gebannt worden. Könne in der Zeit nichts machen.

Insert

You are going to send email to