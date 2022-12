YouTuberin brach sich beide Arme bei der Show von Twitch-Streamer MontanaBlack – Übt Kritik am Event

Die YouTuberin Kayla “Kayla Shyx” Loska (20) war eine der Kandidatinnen in der Escape-Show “Get Away!” von Twitch-Streamer Marcel “MontanaBlack” Eris (34). Das Event wurde jedoch von einem Unfall im Final-Spiel überschattet, bei dem sie sich beide Arme brach. In einem Video spricht sie nun erstmals über den Unfall.

Was war das für ein Event? Der Twitch-Streamer MontanaBlack erhielt im Dezember seine eigene Sendung auf der Streaming-Plattform Joyn. “Get Away!” war eine Show im Escape-Room-Format, bei der 5 deutsche Inflencer versuchen mussten, aus einem Gefängnis auszubrechen.

MontanaBlack selbst trat als Co-Moderator und Spielleiter auf.

Knossi gewinnt die Knast-Show von MontanaBlack, aber Unfall überschattet Event – Twitch-Streamerin bricht sich beide Arme

Wie kam es zu dem Unfall? Die Teilnehmer mussten sich insgesamt 6 Challenges stellen, angefangen beim Ausbruch aus der jeweiligen Gefängnis-Zelle. Im großen Finale, der “Wall of Pain”, sollten sie Wände durchbrechen, zwischen denen Erde geschichtet war.

Kayla Shyx stieg auf einen Erdhaufen, um über die zweite Wand zu klettern. Dabei fiel sie nach hinten und versuchte wohl, sich mit den Händen abzufangen. Das Ergebnis war schmerzhaft: Sie brach sich beide Arme, das Event endete für sie im Krankenhaus. In einem YouTube-Video sprach sie nun erstmals über den Unfall.

So erlebte Kayla Shyx den Unfall: Die YouTuberin berichtet zunächst von den ersten Momenten nach dem Unfall. Sie habe auf dem Rücken gelegen und sofort gewusst, dass etwas nicht in Ordnung sei: Sie habe unter starken Schmerzen gelitten und ihren Knochen unter der Haut hervorstehen sehen.

Die medizinische Versorgung war für Kayla Shyx eher unangenehm. So habe sie die Ärztin als recht unfreundlich erlebt und ein Sanitäter habe versucht, mit ihr über die Show zu sprechen, was sie in dem Moment unpassend fand.

Mittlerweile sei ihr jedoch klar, dass er wohl nur testen wollte, ob sie noch ansprechbar war.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Schließlich bekam die YouTuberin eine Spritze gegen die Schmerzen. Die folgenden Szenen beschreibt Kayla Shyx als “Nahtod-Erfahrung”: Sie sei nur halb bei Bewusstsein gewesen, habe alles nur verschwommen mitbekommen.

Erst im Krankenhaus sei Kayla Shyx wieder zu sich gekommen. Allerdings sei sie noch sehr orientierungslos gewesen – umringt von Fremden, die sie erst später als Ärzte erkannte, und mit dicken Bandagen an ihren Armen habe sie erst dort so richtig Angst bekommen.

Die Ärzte teilten Kayla Shyx mit, dass sie sich beide Arme gebrochen habe und sofort operiert werden müsse. In diesem Moment wurde es der YouTuberin zu viel:

Ich wusste nicht, wo ich bin, nicht, wie ich dahin gekommen bin – es war einfach viel zu viel in dem Moment und dann kamen die Tränen. Dann sind sie gekullert, […] weil ich einfach voll Angst hatte. Ich war alleine, ich habe niemanden gesehen, den ich kannte.

Ihren Humor ließ die YouTuberin sich jedoch nicht nehmen: Sie habe noch während den Vorbereitungen zur OP Späße mit den behandelnden Ärzten gemacht: “Halb auf Schmerzmitteln, halb überfordert und im Schock, aber für Witze war noch Platz”, so Kayla Shyx.

So geht es der YouTuberin jetzt: Kayla Shyx ist inzwischen wieder zu Hause und es scheint ihr den Umständen entsprechend gut zu gehen. Im Alltag ist sie jedoch noch stark eingeschränkt: so habe sie sich seit dem Unfall nicht mehr die Haare waschen können, da die erforderlichen Bewegungen zu schmerzhaft seien.

Die Arme der YouTuberin sind von Blutergüssen in unterschiedlichen Farben geziert. Im rechten Arm hat Kayla Shyx nun eine Metallplatte. Froh ist sie jedoch, dass ihre Arme nicht eingegipst sind: stattdessen muss sie nur ein Pflaster und ein Paar stylisher Schienen tragen.

Kayla Shyx zeigt ihre gebrochenen Arme

“Ihr habt nicht erwartet, dass eine Frau ins Finale kommt”

So beurteilt Kayla Shyx das Event: Die YouTuberin übt in ihrem Video auch Kritik am Event von MontanaBlack. So sei ihr im Vorfeld versichert worden, dass die Challenges Geschlechts-unspezifisch seien.

Das sei insbesondere beim Final-Spiel überhaupt nicht der Fall gewesen, so Kayla Shyx. Da sei es nur um körperliche Kraft gegangen. Die YouTuberin fühlte sich gegenüber den anderen Kandidaten im Nachteil:

Ihr wollt mir erzählen, dass ein Knossi, der doppelt so viel wiegt, wie ich, oder ein Sasha, der irgendwie Kickboxing gemacht hat, die gleichen Konditionen hat, wie ich? Nein! Das ist halt komplett auf Kraft basierend, das hat ja nichts mit Technik zu tun.

Kayla Shyx vermutet, dass die Verantwortlichen wohl nicht damit gerechnet hätten, dass eine Frau ins Finale kommt. Das sei wirklich “unnormal unfair” gewesen.

Besonders ärgerlich sei das, weil die YouTuberin mit ihrem Auftritt in der Show eigentlich ein Zeichen gegen Sexismus – gerade in der Streaming-Welt – hatte setzen wollen.

Schuld am Unfall gibt Kayla Shyx den Veranstaltern jedoch nicht: Es könne einfach immer etwas passieren bei solchen Shows, das könne man einfach nicht voraussehen. Die YouTuberin sagt jedoch auch, dass sie sich wohl nicht die Arme gebrochen hätte, wenn hinter der Wand eine Matratze gelegen wäre.

Kayla Shyx will eine Revanche

Kaylas Ansage an MontanaBlack: Sofern die Show im nächsten Jahr noch einmal stattfinden sollte, will sie auf jeden Fall wieder einen Platz – im Finale soll es dann aber nicht um Kraft gehen und egal sein, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Dann werde sie sich den Sieg holen.

Sollte das Event tatsächlich noch einmal stattfinden, dann wohl nur mit einem überarbeiteten Sicherheitskonzept.

Die nächste Influencer-Show auf Joyn steht übrigens schon in den Startlöchern:

Twitch-Streamer Trymacs lädt zum großen Fußball-Event auf Joyn – Diese 31 Influencer sind dabei