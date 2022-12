Knossi gewinnt die Knast-Show von MontanaBlack, aber Unfall überschattet Event – Twitch-Streamerin bricht sich beide Arme

Der große deutsche Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris veranstaltete die Live-Show Get Away! auf dem Streaming-Sender Joyn. Seine Gäste mussten sich in einem Gefängnis Challenges stellen und im Finale um den Sieg kämpfen. Knossi konnte das Event für sich entscheiden, doch eine Finalistin verletzte sich schwer.

Es war das erste eigene, große Event in einer langen Karriere: MontanaBlack veranstaltete zusammen mit dem Streaming-Sender Joyn eine große Live-Show mit bekannten Gästen aus der deutschen Streaming-Szene – Get Away!.

Es waren dabei:

Knossi

Kayla Shyx

EliasN87

Reved

UnsympathischTV Eingesprungen für kranken Trymacs



Unter den Teilnehmern befanden sich also die größten Twitch-Streamer Deutschlands. Sie mussten sich Challenges stellen und nur die besten 3 kamen am Ende ins Finale.

Welchen Spielen sie sich stellen mussten, wie das Event ausging und welche Zuschauer-Reaktionen ist gibt, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Get Away!: Knossi gewinnt, Kayla verletzt

Wie sahen die Challenges aus? Um die 3 Finalisten zu ermitteln, durchliefen die Influencer 5 Challenges. Alle mit einem Gefänigsthema:

1. Challenge: Ausbrechen aus einer Gefängniszelle

2. Challenge: Alle zusammen mussten Schlösser öffnen

3. Challenge: Suchspiel – Mitarbeiterausweise in der Kantine

4. Challenge: Durch die Kanalisation in den Waschraum kommen

5. Challenge: Mit Bettlaken aus einem Fenster abseilen

Für den Sieg mussten die Aufgaben so schnell wie möglich erledigt werden, es gab aber auch Zeitstrafen für schlechte Leistungen. Die besten 3 mussten sich am Ende der „ultimativen MontanaBlack-Challenge“ stellen.

Wer hat das Event gewonnen? Im Finale standen sich Knossi, UnsympathischTV und Kayla Shyx gegenüber. Die letzte Aufgabe nannte sich „Wall of Pain“ – die Teilnehmer mussten sich durch eine Wand graben, die komplett mit Sand gefüllt war.

Knossi konnte das letzte Spiel für sich entscheiden und stand am Ende der Show als Sieger da.

Allerdings wurde das Finale von einer fiesen Verletzung überschattet.

Was war das für eine Verletzung? Während der Show wurde es noch nicht ganz klar. Die entsprechende Szene wurde nicht gezeigt, weil die Kamera zu dem Zeitpunkt auf Knossi und UnsympathischTV gerichtet war.

Twitch-Streamerin Kayla Shyx verletzte sich schwer. Sie meldete sich in einer Instagram-Story zu ihrem Zustand. Die Story wurde auf Twitter geteilt:

Kayla Shyx schreibt: „Hey Leute. Beide Arme sind gebrochen und ich wurde direkt mit Vollnarkose operiert“.

Der Unfall ereignete sich wohl nicht aufgrund der Challenge mit dem Graben. Monte gab auf Twitter ein erstes Statement dazu ab:

Sie hat sich hochziehen wollen,ist nach hinten gefallen und hat sich dabei mit beiden Armen abstützen wollen — GetOnMyLvL (@MontanaBlack) December 12, 2022

Demnach wollte sich Kayla Shyx an etwas hochziehen, ist dabei möglicherweise abgerutscht und nach hinten gefallen. Sie wollte sich mit beiden Händen abstützen, doch der Aufprall war so stark, dass sie sich dabei beide Arme gebrochen hat.

Wo kann ich das Event jetzt sehen? Zum Zeitpunkt des Artikels gibt es noch keine Möglichkeit, das Event nachträglich anzusehen.

Was sagen Zuschauer zu Show? Die Reaktionen zur Show sind gemischt. Es gibt viel Lob für das Event und viele Zuschauer empfanden es als unterhaltsam (via twitter.com).

Doch besonders Moderator und Veranstalter MontanaBlack kam bei vielen Zuschauern allerdings nicht gut weg. Er habe ständig an seiner E-Zigarette gehangen und soll nicht optimal vorbereitet gewesen sein. Viele Fans betonen, dass es sein erstes Event dieser Art gewesen ist.

Generell gehen die Meinungen ziemlich weit auseinander, doch viele sehen Potenzial in solchen Events.

Weitere Kritik ging in Richtung der Spiele und Challenges. Die waren einigen Zuschauern zu leicht und nicht spannende genug. Besonders das Finale wird kritisiert. Hier soll es einen deutlichen Vorteil für den Gewinner Knossi gegeben haben – seine Fußfesseln hatten sich gelöst, die anderen Teilnehmen wurden dadurch stärker behindert.

Habt ihr reingeschaut? Wie hat es euch gefallen, was würdet ihr verbessern? Welche Art von Event würdet ihr euch von Twitch-Streamern wünschen? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

