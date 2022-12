Twitch-Streamer MontanaBlack startet heute seine Knast-Show Get Away! auf Joyn – Uhrzeit, Teilnehmer, Ablauf

Auf dem Streaming-Sender Joyn startet eine neue Show von Twitch-Streamer MontanaBlack. In „Get Away!“ müssen sich bekannte Influencer Challenges stellen, um aus einem Gefängnis auszubrechen. Die Show startet am 11. Dezember um 18:00 Uhr und alle wichtigsten Infos gibts hier.

Was ist das für eine Show? Der Streaming-Sender arbeitet öfter mit großen Twitch-Streamern zusammen, um besondere Shows mit Influencern auf die Beine zu stellen. Der neuste Streich heißt Get Away! – eine Escape-Room-Live-Show und im Mittelpunkt steht Gefängniswärter und Twitch-Streamer MontanaBlack.

5 bekannte, deutsche Streamer stellen sich live 6 Challenges von Monte und versuchen, einem Gefängnis zu entkommen.

Zusammen mit Moderator Steven Gätjen trennt Monte die Spreu vom Weizen und am Ende kämpfen 3 Ausbrecher im großen Finale um den Sieg in der „ultimativen MontanaBlack-Challenge“.

Alle Details zur Show findet ihr hier im Artikel. Den Trailer binden wir euch hier ein:

MontanaBlack auf Joyn – Get Away! Liveshow

Wann läuft die Show? Die Liveshow startet am 11. Dezember um 18:00 Uhr.

Wie kann ich die Show anschauen? Ihr könnt die Show kostenlos und ohne Registrierung auf Joyn ansehen. Hier findet ihr den Link:

Sobald die Show gelaufen ist, könnt ihr sie auch danach weiterhin auf Joyn abrufen und später ansehen.

Wer sind die Teilnehmer? Insgesamt kämpfen 5 Influencer gegen den Gefängniswärter MontanaBlack:

Trymacs

Knossi

Kayla Shyx

EliasN87

Reved

Was passiert in der Show? Die Streamer müssen sich in einem Gefängnis Challenges stellen und die 3 Insassen mit den besten Ergebnissen spielen am Ende im Finale gegen MontanaBlack.

Die Show wird beworben als „das erste Live Breakout Event“ und dürfte ähnlich wie ein bei einem Escape-Room ablaufen. Die Teilnehmer müssen verschiedenen Aufgaben oder Rätsel lösen, um dem Gefängnis zum entkommen.

Joyn arbeitet immer öfter mit deutschen Streaming-Größen zusammen, um besondere Events auf die Beine zu stellen. So findet sich dem Streaming-Sender bereits eine Sendung mit Knossi (Knossis Kingdom), eine mit Trymacs und Amar (Teammates) oder auch Kayla Shyx (Die Insektenjäger).

