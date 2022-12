Nächster großer Twitch-Streamer wettert gegen das Fernsehen – Knossi bei 7 vs. Wild: „Wie kann man nur so blöd sein?“

In der 10. Folge von 7 vs. Wild auf YouTube erleben die Teilnehmer die 4. Nacht allein auf einer Insel vor der Küste von Panama. Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla meldet sich mitten in der Nacht zu Wort und erklärt, wie traurig er die Situation beim Fernsehen findet.

In der YouTube-Show 7 vs. Wild haben sich 7 deutschsprachige Influencer auf einer Insel vor der Küste von Panama aussetzen lassen. Sie sollen 7 Tage allein überleben, abgeschnitten von der Zivilisation, mit nur wenigen Gegenständen und Kamera-Equipment.

Der wohl prominenteste Teilnehmer der 2. Staffel von 7 vs. Wild ist Jens „Knossi“ Knossalla. 2021 war er zeitweise der größte Twitch-Streamer der Welt, sein Angelcamp-Format sorgte für einen regelrechten Hype um seine Person.

Doch Knossi war bereits vor Twitch sehr aktiv im Showbusiness: so war er als Schauspieler in Richtersendungen unterwegs, verdingte sich als Teilnehmer von Spielshows und war sogar mal bei kurz bei der Seifenoper Gute Zeiten, Schlechte Zeiten zu sehen.

Knossi wollte schon immer ins Showbiz und bei 7 vs. Wild erklärte er nun, dass Fernsehen für ihn immer die größte Bühne war. Doch so, wie es aktuell beim Fernsehen läuft, sieht er keine Zukunft für das Medium.

7 vs. Wild: Knossi – „Ich wills mal loswerden“

Es ist die 4. Nacht von 7 vs. Wild. Kein Teilnehmer konnte bisher erholsam schlafen, Knossi ebenfalls nicht. Jetzt melden sich auch noch Zahnschmerzen beim ihm – eine Brücke bereitet offenbar Ärger.

Insgesamt meldete sich Knossi in dieser Nacht dreimal und teilte dabei seine Meinung zur aktuellen Lage des Fernsehens. Er wirkt dabei sichtlich gerührt. Für ihn war das Fernsehen immer das Ding und er findet es sehr schade – es stört ihn richtig – dass es das Medium nicht schafft, neue Zielgruppen zu erschließen:

Kann ich euch noch was erzählen. Über mich und etwas, das mich echt stört. Es stört mich einfach, ich will’s mal loswerden. Seit ich ein kleiner Junge bin, bin ich so fasziniert vom Showbusiness. Ich liebe das alles. Den Glanz, den Glamour, das Studiolicht, der Geruch, das Rotlicht einer Kamera. Ich bin schon als kleiner Junge fasziniert gewesen. Für mich war immer klar – Showgeschäft. Ich habe auch nie gedacht, dass das nicht klappt. Ganz komisch. Ich habe in keinem Moment gedacht: „Das wird nicht klappen, ich brauche einer Alternative“. Nie gehabt. Ich denke gerade so lange darüber nach, dass es mich so, so traurig macht, dass es das Fernsehen nicht schafft, sich neu zu erfinden. Ich kann es nicht verstehen, wie kann man denn so blöd sein. Das gibt es doch gar nicht. Weißt du, was ich mein? Zuerst haben wir die Talkshow-Welle, die Gerichtsshow-Welle, dann kommt die Scripted-Reality-Welle im Fernsehen. Und jetzt schaffen sie es nicht, das neue Publikum mit abzugreifen. Alle Marktanteile gehen ins Internet. Das Fernsehen war so groß – wisst ihr, was ich meine? Das Fernsehen ist die größte Bühne. Die größte Bühne aller Bühnen. Da halten wir im Internet nicht mit. Natürlich, wir machen unser eigenes kreatives Zeug. Aber das Fernsehen hat das meiste Geld. Das wird sich irgendwann ändern, wenn die so weitermachen. Da machen die eine Retro-Welle für die Leute, die damals das Fernsehen geliebt haben und damit die das Fernsehen weiter lieben. Ihr müsst euch jetzt dringend neu erfinden. Ich überlege auch gerade, was man noch machen kann für euch. Ihr müsst euch neu erfinden. Hat mich einfach gestört, ich musste es einfach mal sagen. Es stört mich einfach so total. Es stört mich einfach.

Die entsprechende Folge von 7 vs. Wild binden wir euch hier ein. Das Segment mit Knossi startet bei Minute 58:00:

Erst kürzlich hat sich ein Kollege von Knossi ähnlich negativ über die Arbeit beim Fernsehen ausgelassen. Zusammen mit Knossi, Trymacs und UnsympathischTV nahm MontanaBlack an der Wok-WM von ProSieben teil. Es lief nicht optimal für den Trupp, Trymacs verletzte sich sogar.

Monte machte ebenfalls eine klare Ansage und erklärte, was ihm am Fernsehen so stört.

Die Medienlandschaft ist bereits seit Jahren im Wandel. Jüngere Zielgruppen schauen immer weniger Fernsehen – Streaming ist der neue Trend.

Eine Studie der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich ermittelte für 2021, dass die über 50-Jährigen mehr als 5,5 Stunden pro Tag vor dem Fernseher sitzen. Die wichtige und werberelevante Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kommt dagegen nur noch auf 121 Minuten am Tag (via kek-online.de).

Ob Knossi mit seinem Appell an das Fernsehen etwas erreicht, kann bezweifelt werden. Der Erfolg von solch großen Formaten wie 7 vs. Wild allerdings nicht – Folge 10 steht 16 Stunden nach dem Release bei über 2,5 Millionen Aufrufen.