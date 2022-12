Jan Böhmermann parodiert MontanaBlack mit Reaction-Video – Geht’s heute in seiner ZDF-Show um Streamer?

Der Satiriker Jan Böhmermann (41) knöpft sich erneut die deutsche Influencer-Szene vor. In seiner Streamer-Persona, die stark an den Twitch-Star Marcel „MontanaBlack“ Eris (34) angelehnt ist, postete Böhmermann ein Video auf dem YouTube-Kanal des ZDF Magazin Royale.

Was ist das für ein Video? In dem YouTube-Video, das am 8. Dezember auf dem offiziellen Kanal des ZDF Magazin Royale erschien, ist Jan Böhmermann erneut im schwarzen Tank Top und mit Goldkettchen zu sehen. Auch der Hintergrund erinnert stark an das Streaming-Setup von MontanBlack.

Auf diese Weise behandelte Jan Böhmermann bereits Themen wie Mikrotransaktionen in Videospielen. Die Parodie gilt also nicht explizit MontanaBlack, sondern allen Streamern mit dieser Art Content.

Jan Böhmermann als Reaction-Streamer

Worum geht es dieses Mal? In seinem aktuellen Video parodiert Böhmermann Reaction-Streams. Dabei reagieren Streamer auf die Inhalte anderer Content Creator oder schauen sich Serien an, zu denen sie dann mehr oder weniger originelle Kommentare abgeben.

Jan Böhmermann hat sich für sein Video die ZDF-Show „Bares für Rares“ ausgesucht. Ausgestattet mit einer Packung „Froot Loops“-Zerealien, die er penetrant ins Mikrofon isst, und einem Energy-Drink sieht Böhmermann dabei zu, wie ein Diamanten-bestücktes Kreuz bei der Trödel-Show geschätzt und anschließend verkauft wird.

Nebenbei bekommt der vermeintliche Streamer Donations, also Spenden, von seinen angeblichen Zuschauern, die den Wert der gezeigten Kostbarkeit weit übersteigen. Böhmermann prahlt, er könne sich „fünf von den Dingern“ kaufen.

Auch in der Gestaltung rund um das Video orientierten sich die Verantwortlichen um Böhmermann an den gängigen Klischees: Der Titel des Videos ist gespickt mit Emojis, einige Wörter sind offenbar willkürlich großgeschrieben.

In der Beschreibung des Videos entschuldigt sich der vermeintliche Streamer für seine längere Abwesenheit, er habe Ärger mit der Steuer gehabt. In Zukunft wolle er aber wieder regelmäßiger streamen. Ähnliche Ankündigungen – minus den Teil mit der Steuer – lassen sich auch oft auf den Social-Media-Kanälen echter Streamer und Streamerinnen finden.

Beschäftigt sich das ZDF heute mit Twitch-Streamern?

Was bedeutet das jetzt? Als Böhmermann zuletzt im September 2022 seine Streaming-Persona auf Instagram anteaste, folgte eine Ausgabe seines Magazin Royale, in der er sich ausführlich mit dem Thema Mikrotransaktionen in Videospielen und den Streamern, die diese bewerben, auseinandersetzte.

Man kann also davon ausgehen, dass die heutige Folge der Satire-Sendung erneut mit der deutschen Influencer-Szene abrechnen wird. Inhaltlich könnte es sich um Reaction-Content oder aber um die Einnahmen von Twitch-Streamern drehen, insbesondere in Form von Donations.

Das ZDF Magazin Royale wird jeden Freitag um 23:00 im ZDF ausgestrahlt, ist aber bereits ab 20:00 in der Mediathek des Senders zu sehen.

Was hat es mit Reactions auf sich? Diese Art Content, bei der Influencer aufeinander reagieren, erfreut sich großer Beliebtheit und brachte quasi schon ein eigenes Genre an YouTube-Videos hervor: Zusammenschnitte von den Inhalten der größeren Namen von YouTube und Twitch, auf die dann seinerseits wieder von Streamern und YouTubern reagiert wird.

Auch Reaktionen auf Reaktionen sind keine Seltenheit. So ist es kaum überraschend, dass auch die letzte Folge des Magazin Royale, die sich mit Streamern beschäftigte, für zahlreiche Reactions sorgte.

