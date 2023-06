Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wie ein YouTuber durch seinen Bann in Fortnite noch erfolgreicher wurde.

Dabei geht es gar nicht so sehr um seine Zuschauerzahlen oder die Qualität seines Streamers, sondern darum, dass DrDisrespect einfach außer Kick aktuell keine andere Möglichkeit hat, noch mal groß abzukassieren. Sonst hätte er in den letzten Jahren schon einen großen Vertrag mit YouTube oder anderswo unterschrieben.

Er sagt, man will Leute herüberholen und Streamern das geben, was sie wert sind.

Ich persönlich bin ein riesiger Fan von DrDisrespect, schon seit langem, so wie ich ein Fan von vielen Streamern bin. Ich bin mit Livestreams aufgewachsen, bin ein Teil der Community, seit ich an der High School war. Die Chancen, mit diesen Jungs zusammenzuarbeiten, ist so verdammt cool. Doc ist einer von ihnen.

Das sagt der CEO von Kick: Der CEO von Kick, Ed Craven, wurde in einem Interview am 24. Juni direkt auf DrDisrespect angesprochen.

Man sieht den Tweet als Angebot an Kick, dass DrDisrespect für 50 Millionen $ wechseln würde, halb so viel, wie xQc erhalten haben soll. Der Kanadier hatte kurz vorher beim neuen Streaming-Dienst unterschrieben.

Der Streamer Guy „DrDisrespect“ Beahm wurde 2020 permanent von Twitch gebannt und streamt seitdem ohne Exklusiv-Vertrag auf YouTube. Jetzt deutet er an, für 50 Millionen $ würde er zu Kick wechseln. Der CEO von Kick bestätigt, man sei in Gesprächen mit seinem Team.

