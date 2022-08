Macho-Streamer jammert 2 Jahre nach Twitch-Bann: YouTube gibt ihm keine Liebe, zollt ihm keinen Respekt – Fühlt sich ausgenutzt

WoW hatte seit dem Release einige Erweiterungen. Wir haben euch in einer Umfrage gefragt, was euer liebstes Addon ist und das kam dabei raus.

DrDisrespect passt als bewusst kontroverserer und provokanter Streamer nicht in das Bild, das YouTube von seinen Streamern und Streamerinnen zeichnen will.

Die Frage ist also: Warum sollte YouTube ihn unterstützen und nicht einen Streamer, den man für viel Geld gekauft hat und an dessen Wachstum man glaubt?

Das sagt er jetzt: In einem Tweet vom Samstagabend gegen 20 Uhr deutscher Zeit sagt Guy Beahm (via Twitter ):

Der ehemalige Entwickler von Call of Duty, Guy Beahm (40), tritt seit 2010 als Macho-Kunstfigur „DrDisrespect“ auf und wurde mit PUBG zu einem der wichtigsten Streamer auf Twitch. Doch 2020 wurde er von Twitch gebannt und ist seitdem auf YouTube gestrandet. Jetzt beschwert sich Beahm: Er gebe YouTube so viel, doch die geben ihm nichts zurück. Er fühlt sich ausgenutzt. Ausgerechnet DrDisrespect fordert mehr Respekt.

